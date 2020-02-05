سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 01:39 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية..و"زين" تحقق أعلى صافى ربح منذ التأسيس

الأربعاء، 05 فبراير 2020 11:50 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية..و"زين" تحقق أعلى صافى ربح منذ التأسيس بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.11% رابحاً 9.08 نقطة ليصل إلى مستوى 8147.48 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.14% رابحاً 10.20 نقطة ليصل إلى مستوى 7513.80 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 69.8 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 102 شركة، فيما تراجعت 77 شركة.
 
وارتفع 11 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.77%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.40%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.08%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.83%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.45%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.04%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.53%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%.
 
وجاء سهم "الشرقية للتنمية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.20%، ثم الوطنية للتعليم 7.43%، ثم عطاء بنسبة 5.11%، فيما جاء سهم "الكابلات السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.91%، ثم جدوى ريت الحرمين بنسبة 3.26%، ثم أسمنت تبوك بنسبة 2.14%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة زين السعودية، عن تحقيق صافى الربح بنسبة 46%، والتى تعتبر الأعلى منذ التأسيس؛ حيث بلغ صافى الربح 485 مليون ريال سعودى للعام 2019 مقابل 332 مليون ريال سعودى للعام السابق.
 
وتعود هذه الزيادة الكبيرة فى صافى الربح إلى ارتفاع فى الإيرادات بنسبة 11٪ بمبلغ 855 مليون ريال سعودى نتيجة للطلب المتزايد على منتجات وخدمات الشركة. كما أدى الارتفاع فى الإيرادات إلى ارتفاع فى اجمالى الربح بمبلغ 544 مليون ريال سعودي.
 
وانخفاض فى المصاريف التشغيلية والإدارية بمبلغ 269 مليون ريال سعودى ويعود ذلك بشكل رئيسى الى تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية 16 والذى بلغ تأثيره 491 مليون ريال سعودى، وأدى ذلك إلى زيادة فى الأرباح التشغيلية بمبلغ 292 مليون ريال سعودى قابله ارتفاع فى الاستهلاك والإطفاء والاعباء التمويلية بمبلغ 636 مليون ريال سعودى وذلك من خلال اعتماد تطبيق المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية 16 بالإضافة الى الاستحواذ على الطيف الترددى وشراء معدات.
 

بورصة السعودية

سوق الأسهم السعودية

تاسى

اقتصاد السعودية

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط صعود القطاعات القيادية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:15 م

المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يرتفع بمستهل التعاملات بنسبة 0.28 %

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:54 ص

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.55% للجلسة الثانية على التوالى

الإثنين، 03 فبراير 2020 02:42 م

ارتفاع هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية..و"الشرقية للتنمية" يتصدر القائمة الخضراء

الإثنين، 03 فبراير 2020 10:17 ص

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بأولى جلسات فبراير.. وهبوط 155 سهما

الأحد، 02 فبراير 2020 03:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

فيديو معلوماتى .. هل ينتهى خطر فيروس كورونا بحرق الجثث؟

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

بيلوسى تعلق على تمزيقها خطاب ترامب: كان أكثر شىء مهذب يمكن فعله

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

الداخلية تهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكتروني لسياراتهم

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

محاكمة مسئولة بالتضامن ورئيس دار أيتام بالعاشر بسبب استخدام القسوة مع طفلة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

التعليم العالي: قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة بمدينة هليوبوليس الجديدة

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

أزهرى: وفيات "كورونا" شهداء لأنه طاعون العصر.. ومواجهة الفيروس فريضة دولية

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

فيديو معلوماتى.. 10 معلومات عن أول مستشفى بمدينة ووهان لعلاج مصابي كورونا

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة