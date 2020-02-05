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إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ببنى سويف

الأربعاء، 05 فبراير 2020 02:38 م
إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ببنى سويف حادث تصادم - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة أمام كافتريا السوهاجى بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

 

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم: "رانيا عباس مغربي" 13 سنة مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم: " أسماء جمعه مغربي" 18 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "محمد عباس مغربي" 7 سنوات مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "جمعة مغربى دياب" 62 سنة مصابًا باشتباه كسر بالساعد اليمني".

 

كما نقلت سيارات الإسعاف كل من " هشام عباس مغربي" 17 سنة طالب مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، "فاطمة على محمد"  43 سنة مصابة باشتباه كسر بالضلوع، "عباس مغربى كامل" فلاح 50 سنة مصابًا بجروح وكدمات متفرقة، "سعدية قطب عبدالوهاب"55 سنة مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

 

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

ولقيت سيدة مصرعها وأصيب 10 آخرين، اليوم الأربعاء فى 3 حوادث متفرقة بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفيات وفى الحادث الأول أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بعد كافتيريا السوهاجى بالطريق الصحراوى الشرقى بحوالى 2 كيلو فى اتجاه القاهرة.

 

وفى الحادث الثانى أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الشرقى بالجسم وفى الحادث الثالث لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الشرقى أمام نفق بياض اتجاه القاهرة.

 

وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تقديم كافة الإسعاف الأولية اللازمة.

 


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