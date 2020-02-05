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إصابة 52 ركبا تركياً فى تحطم طائرة مدنية بأحد مطارات مدينة إسطنبول

الأربعاء، 05 فبراير 2020 07:30 م
إصابة 52 ركبا تركياً فى تحطم طائرة مدنية بأحد مطارات مدينة إسطنبول الطائرة التركية
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت قناة العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل أن عدد المصابين جراء تحطم طائرة ركاب تركية مساء اليوم ارتقع لـ52 مصاباً اثناء هبوطها فى أحد المطارات بإسطنبول.

يأتى ذلك بعدما أعلن وزير النقل التركي تشاهيت تورهان عدم وجود خسائر في الأرواح جراء تحطم الطائرة  ولا إصابات، غير أن مقاطع تحطم الطائرة تشير إلى غير ذلك ، وتثبت كذب وزير النقل التركي.

وفشلت الحكومة التركية فى معالجة العديد من الكوارث مثل زلزال محافظة الإزيغ الذى خلف أكثر من 47 قتيلا وألاف الجرحى، وكذلك فشلها فى التعامل مع فيروس كورونا الجديد ، حيث أشار استطلاع للرأي إلى أن 84 % من المواطنين غير راضين عن أداء حكومة العدالة والتنمية في مواجهة الفيروس القاتل ، معتبرين أن أكبر فيروس يهدد تركيا هو حزب العدالة والتنمية .

من ناحية أخر، كانت إدارة الطوارئ والكوارث فى تركيا اليوم الأربعاء قالت إن 33 شخصا لقوا حتفهم فى انهيار جليدى ثان فى شرق البلاد.

ووقع الانهيار بينما كان هؤلاء الأشخاص يبحثون عن مزيد من ضحايا الانهيار الأول الذى وقع أمس وأودى بحياة خمسة مواطنين. وجرى إنقاذ ثمانية من هذا الانهيار قبل وقوع الانهيار الثاني، وأضافت الإدارة أن 53 شخصا أصيبوا بجروح.

 

 

 


تركيا

اخبار تركيا

طائرة

طائرة مطار اسطنبول

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