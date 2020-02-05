إصابة 13 زائرة صحية فى انقلاب سيارة ميكروباص بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

انقلبت سيارة ميكروباص يستقلها عدد من هيئة التمريض الخاصة بالتأمين الصحى بأطفيح، مما أسفر عن إصابة 13 زائرة صحية، وتم نقلهن إلى المستشفى، وتبين من خلال توقيع الكشف الطبي استقرار حالتهن الصحية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، وإصابة عدد من الركاب بأطفيح، فانتقل رجال المرور إلى محل الواقعة، وتبين أن السيارة كان يستقلها عدد من الزائرت الصحيات التابعين للتأمين الصحى بأطفيح، انقلبت بهن السيارة مما أسفر عن إصابة 13 زائرة صحية، وتم نقلهن إلى المستشفى، لتلقى العلاج، حيث أن حالتهن الصحية مستقرة، وغادر عدد منهن المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وعلى جانب آخر، أكد مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور أن هناك عمرا افتراضيا للإطارات يجب الانتباه إليه ويجب ألا تتعدى 3 سنوات ويتسبب فى الحوادث المرورية وهناك قراءات متواجدة على الإطارات الخاصة بالسيارات أثناء القيادة يجب معرفة تاريخ انتهاء والعمر الافتراضى الخاص بها منعا لوقوع حوادث ناتجة عن انقلاب السيارة.

ولفت المصدر إلى ضرورة انتباه قائد السيارات حال ظهور تشققات بإطارات السيارة نتيجة لتلاشى مادة مطاطية مصنوع منها الإطار لأنها ستعرض السيارة للانقلاب أثناء القيادة على الطرق السريعة، وعدم الالتزام بالسرعات المقررة لها، كما يقع معظم السائقين فى كارثة عند استخدام إطار منتهى الصلاحية من محلات قطع الغيار، وهى تعرض حياته للخطر.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة تعزز من تواجد قواتها المرورية وأفراد من تلك الشركة أعلى طريق السويس الصحراوى وأسيوط الغربى وطريق إسكندرية الصحراوى نظرًا لتكرار حوادث انفجار الإطارات وكذلك تعد من أكثر الطرق ظهورًا للكثافات المرورية بشكل دورى بتلك الطرق لأنها محاور رئيسية تربط بين القاهرة الكبرى بالعديد من المحافظات الأخرى.

واستطرد المصدر أن إدارة المرور أجرت العديد من الدورات التدريبية لرجال المرور على كيفية التعامل مع المواطنين وضبط النفس معهم أثناء وقوع الحوادث وكيفية التعامل مع قائدى السيارات خلال استخراج أوراق تراخيص السيارات بشتى أنواعها.