إجلاء مئات الأشخاص بسبب الفيضانات فى نيوزيلندا‎

وكالات

قالت السلطات النيوزلندية، ان الفيضانات واسعة النطاق أجبرت مئات الأشخاص بمنطقة "ساوثلاند" على الفرار من منازلهم اليوم الاربعاء.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، طلبت السلطات النيوزلندية من السكان في بلدات جور وماتورا وويندام في جنوب ساوث أيلاند، إخلاء منازلهم مع خروج مياه الأنهار عن ضفافها.

وفي الوقت نفسه، بدأت عملية إجلاء 195 سائحا من ميلفورد ساوند مع بزوغ الفجر، بدعم من شركات طائرات المروحيات المحلية ، حسب وكالة الانباء الالمانية.

كما تسببت الفيضانات في ساوث لاند في إغلاق بعض الطرق الرئيسية.

كانت السلطات فى نيوزيلندا إستعدت، الاثنين، لنقل سياح تقطعت بهم السبل فى منطقة ميلفورد ساوند النائية جوا بعدما أدت أمطار غزيرة لقطع الطرق المؤدية إلى المقصد السياحى الشهير. وقال أنجوس مكاى مسؤول إدارة الطوارئ بالمنطقة فى بيان إن السلطات أعلنت حالة الطوارئ وإن هناك 382 شخصا عالقين فى منطقة فيوردلاند، بينهم زوار وموظفون فى منتجع وعلى قوارب سياحية.

وأضاف "لديهم الكثير من الطعام وهم فى أمان ودفء"، وأن معظمهم سيبقون على الأرجح حتى الغد فى ميلفورد ساوند التى عانت من فيضانات قوية بعد أمطار غزيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

فى الوقت نفسه، قالت هيئة النقل فى نيوزيلندا فى بيان إن السلطات تستعد لنقل نحو 27 سائحا من جزء بالمنطقة التى غمرتها الفيضانات إذ ستظل الطرق المؤدية إليها مغلقة على الأرجح طوال الأسبوع.