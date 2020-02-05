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أولياء أمور: "نتيجة أولادنا تغيرت من راسب لناجح بعد تحويلها لدرجات"

الأربعاء، 05 فبراير 2020 03:28 م
أولياء أمور: "نتيجة أولادنا تغيرت من راسب لناجح بعد تحويلها لدرجات" وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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كشف أولياء أمور طلاب الصف الثانى الثانوى العام، أن نتيجة الامتحان الإلكترونى لأبنائهم، تغيرت من راسب إلى ناجح فى بعض المواد، بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تغيير شكل النتيجة ونزول نسخة جديدة بالدرجات، وذلك بعد أن كانت قد أعلنتها بنظام البطاقات التعريفية والألوان، متسائلين "النتيجة ظهرت بأكثر من شكل مختلف وكل مرة يتم تغيير النتيجة لبعض الطلبة".

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة، أنه لا يوجد أى خطأ فى النتيجة او اختلاف، ولكن يوجد سوء فهم من بعض أولياء الأمور لتحليل النتيجة، موضحة أن سبب تحويل ظهور النتيجة من البطاقات والألوان إلى الدرجات هو رغبة بعضهم فى معرفة مستواه على غرار النظام القديم، كما أن جعل النهاية الكبرى للمادة من 100 درجة وليست 400 يتم فيها حصول الطالب على متوسط المادة مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، فلو أن طالبا حصل على 40 من 100 فى مادة معينه فالأربعين درجة هى متوسط مستوى الطالب.

وقال الطالب كريم نصر، إنه حصل على37 درجة فى الأحياء والمتوسط العام 53 فتم ضرب المتوسط 53 ÷ 100× 37، يساوى 19 ونص درجة فى الأحياء، أى أنه ناجح.

وكانت وزارة التربية والتعليم، نشرت أمس الثلاثاء نسخة من نتيجة الامتحان الإلكترونى بنظام الدرجات.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم غلق رابط نتيجة الامتحان الإلكترونى لطلاب الصف الثانى الثانوى العام والتى تم إعلانها الأحد الماضى حتى منتصف نهار اليوم، الأربعاء، حتى نتمكن من توفير نموذج للنتائج أكثر فائدة للطلاب وتلبية لرغبة الكثيرين فى معرفة الدرجات التى حققوها وكذلك متوسط اداء الدفعة بأكملها فى كل مادة.

وتابع الوزير : كان واضحا لنا أن هناك "التباس كبير عند الكثيرين فى فهم وقراءة النتيجة" لانهم يحاولون قراءتها بالمعايير القديمة للرسوب والنجاح ولذلك قررت تصميم شكل مختلف يسهل فهمه وطلبت من زملائى إعداده على الفور وسوف ننشره اليوم، وهذا العمل يشمل حوالى 517000 كارت للنتيجة ويستغرق ساعات الليل لإعداده وتوفيره على الرابط، وسوف اكتب شرحا تفصيليا عن كيفية قراءة الشكل الجديد وتحديد المستوى فى كل مادة.


التربية والتعليم

نتيجة الثانى الثانوى للامتحان الالكترونى

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