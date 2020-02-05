أمن أسيوط ينظم حملة للتبرع بالدم بمشاركة ضباط وأفراد قوات الأمن

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

قامت مديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والمركز الإقليمي لنقل الدم بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارة قوات الأمن بأسيوط.

وكانت وزارة الداخلية قامت بافتتاح وتطوير عدد من المنشآت الشرطية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضاري متطور، البداية جاءت من الشرقية حيث قام مساعد الوزير لأمن الشرقية وعدد من قيادات المديرية بافتتاح نقطة إطفاء السعديين بدائرة مركز شرطة منيا القمح، عقب تزويدها بكافة الإمكانيات البشرية والمعدات الحديثة بما يساهم فى سرعة الانتقال والاستجابة لبلاغات المواطنين.

وتم تطوير عيادات قوات أمن الشرقية من خلال تزويدها بأحدث المعدات الطبية والتقنية لتقديم أوجه الرعاية الطبية لأفراد الشرطة بما يمكنهم من آداء واجبهم على الوجه الأكمل.

وفى مطروح، قام مساعد الوزير لأمن مطروح وعدد من قيادات المديرية بافتتاح غرفة العمليات بإدارة المرور مطروح، وتم تزويدها بأحدث الإمكانيات التى تمكن القائمين على العمل بها برصد أماكن التكدسات المرورية وضبط كافة أشكال المخالفات المرورية من خلال منظومة كاميرات مرورية مثبتة بالشوارع والميادين.

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى .



تبرع بالدم لقوات امن أسيوط