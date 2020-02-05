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أسباب ضيق التنفس أهمها فقر الدم والسمنة

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:04 ص
أسباب ضيق التنفس أهمها فقر الدم والسمنة ضيق التنفس
كتب بيتر إبراهيم

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ضيق التنفس له أسباب عديدة تؤثر إما على ممرات التنفس أو الرئتين أو القلب أو الأوعية الدموية، حيث يتنفس الشخص البالغ (7 كيلوجراماً بمعدل 14 نفسًا في الدقيقة أثناء الراحة، ويشار إلى التنفس السريع باسم فرط التنفس.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicineNet”، يقوم الأطباء بتصنيف ضيق التنفس على أنه إما يحدث أثناء الراحة أو يرتبط بالنشاط أو الجهد أو التمرين، وسوف يريدون أيضًا معرفة ما إذا كان ضيق التنفس يحدث تدريجيًا أم فجأة، ويساعد كل من هذه الأعراض على اكتشاف السبب الدقيق لضيق التنفس.

اسباب ضيق التنفس
 

وتشمل أسباب ضيق التنفس: الربو ، التهاب الشعب الهوائية ، الالتهاب الرئوي ، فقر الدم ، سرطان الرئة ، إصابة الاستنشاق ، الانسداد الرئوي ، القلق ، مرض الانسداد الرئوي المزمن ، ارتفاع عالٍ مع انخفاض مستويات الأكسجين ، قصور القلب الاحتقاني ، عدم انتظام ضربات القلب ، رد الفعل التحسسي ، الحساسية المفرطة ، ضيق تحت اللسان مرض الرئة الخلالي ، والسمنة ، والسل ، والتهاب الصرع ، وانتفاخ الرئة ، والتليف الرئوي ، وارتفاع ضغط الدم في الشريان الرئوي، ومتلازمة جيلان باري ، الساركويد ، وكسر الصدري ، والتسمم بأول أكسيد الكربون ، والتمارين الرياضية.

ضيق في التنفس يمكن أن يترافق مع أعراض
 

  • البلغم الدموي
  • إصابة في الصدر
  • ألم في الصدر
  • ضيق الصدر
  • سعال
  • دوخة
  • إغماء
  • إعياء
  • خفقان القلب
  • صعوبة في التنفس
  • الم الرقبة
  • ألم مع الإلهام
  • التنفس السريع
  • الصفير

الأعراض وعلامات ضيق التنفس
 

  • الصفير
  • سعال
  • ألم في الصدر

 

 


ضيق التنفس

التنفس

اسباب ضيق التنفس

اعراض ضيق التنفس

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