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أرقام مرتبطة بجلسة إحالة عشماوى للمفتى بـ"انصار بيت المقدس" .. تعرف عليها

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:59 ص
أرقام مرتبطة بجلسة إحالة عشماوى للمفتى بـ"انصار بيت المقدس" .. تعرف عليها المستشار حسن فريد
كتب ــ إيهاب المهندس

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اقتربت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، من تسطير كلمة النهاية، فى محاكمة هشام عشماوى و36 آخرين من أنصار بيت المقدس، وتوجد أرقام مرتبطة بالدعوى منها ..

1 ـ الرقم "118"، ويشير لعدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى

2 ـ الرقم "54"، ويشير لعدد الجرائم التى وجهت للمتهمين، أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك، واستهداف مديرية أمن القاهرة، ومحاولة اغتيال للواء محمد إبراهيم.

3 ـ الرقم "37"، ويشير لعدد المتهمين المحالين للمفتى وعلى رأسهم هشام عشماوى وتوفيق فريج مؤسس التنظيم.

4 ـ الرقم "208"، ويشير لعدد المتهمين فى القضية.

5 ـ الرقم "22"، ويشير لعدد المتهمين المتوفين بالدعوى.

6 ـ الرقم "46"، ويشير لعدد المتهمين الهروب.

7 ـ الرقم 140 ويشير لعدد المتهمين الحضورى.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

والمتهمون المحالون للمفتى هم توفيق محمد فريد، محمد أحمد نصر، وائل محمد عبد السلام، سلمى سلامة سليم، محمد خليل عبد الغنى، هشام على العشماوى، عماد الدين أحمد محمود، كريم محمد أمين، رستم ومحمود سمرى محمد، أيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحى أحمد، ومحمد عبد الغنى على، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه، عمرو أحمد إسماعيل، كريم حسن صادق، عمرو محمد مصطفى، وسام مصطفى السيد، أحمد عزت محمد، أنس إبراهيم صبحى.

وضمت الأسماء المحالة للمفتى عبد الرحمن إمام عبد الفتاح، محمد محمد عويس، محمود محمد سالمان، هانى إبراهيم أحمد، محمود عبد العزيز السيد، يحيى المنجى سعد، عادل محمود البيلى، ممدوح عبد الموجود عباده، أحمد محمد عبد الحليم، محمد عادل شوقى، فؤاد إبراهيم فهمى، محمد إبراهيم عبد العزيز، السيد حسانين على، محمد سلمان حماد، إسماعيل سالمان، محمد شحاتة، أحمد جمال.

وقبل النطق بقرار الإحالة وجه المستشار حسن فريد كلمة قائلا: أتوجه بكلماتي الي الشعب المصري العظيم، وضمير المحكمة يئن ويعتصر من فرط الحزن والألم والآسي من جرائم المتهمين، فقد ثبت للمحكمة علي وجهة القطع والجزم واليقين أن جماعة أنصار بيت المقدس ارتكبوا 54 عملية إرهابية داخل ربوع مصر الحبيبة المحاولة زعزعة استقرار البلاد وضرب الوحدة الوطنية .

واستكمل رئيس المحكمة: الولاء للوطن والانتماء لأرضه هي أروع الصفات التي يتصف بها كل إنسان محب وهو شعور فطري عميق يربط الإنسان بوطنه الذي ولد علي أرضة وتنسم هواءه وتغذى من نبته وشرب من نيلة وشب وترعرع بين أهلة وعشيرته وتلقي العلم في محرابه، وما أعظم أن يقدم المواطن هذا الشعور إلي معتقد يرسخ في وجدانه وإلي سلوكه وعمله يستهدف بة الدفاع عن أرضة والحفاظ على أمنه وصيانة حرماته ومقدساته.

ووجه رئيس المحكمة كلمته لأهل الشهداء قائلا: يا أهل شهداء مصر لا تخافوا ولا تحزنوا فهم أحياء في الفردوس الأعلى عند ربهم يرزقون هنيئا لكم يوم يشفع لكم الشهيد يوم القيامة.

 

 


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