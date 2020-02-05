سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 09:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أرباح بى.إن.بى باريبا تفوق التقديرات فى الربع الرابع من 2020

الأربعاء، 05 فبراير 2020 08:36 ص
أرباح بى.إن.بى باريبا تفوق التقديرات فى الربع الرابع من 2020 بى.إن.بى باريبا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حقق بى.إن.بى باريبا أرباحا فصلية تفوق تقديرات المحللين اليوم الأربعاء، لكنه خفض هدفه للأرباح فى 2020 وحذر من أن الإيرادات من شبكته لخدمات التجزئة فى أوروبا قد تهبط على نحو متواضع هذا العام.

وقال البنك فى بيان "تعديل السياسات النقدية فى صيف 2019 أدى إلى بيئة لأسعار الفائدة غير مواتية على نحو أكبر مما كان متوقعا فى بداية 2019".

وخفض البنك هدفه للعائد على الأصول الملموسة، وهو مقياس للربحية، إلى 10% من 10.5%.

وارتفع صافى الربح فى الربع الرابع من العام 28.2% إلى 1.85 مليار يورو (مليارى دولار). وفاق متوسط توقعات عند 1.71 مليار يورو فى مسح أجرته رويترز لآراء أربعة محللين.

وارتفعت الإيرادات 11.5% إلى 11.33 مليار يورو مدفوعة بنمو قوى للإيرادات فى أنشطة الدخل الثابت وتداول الأسهم.

 

بى إن بى باريبا

أرباح

أوروبا

اقتصاد وبورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مؤسسات رواندية تقدم شكوى ضد بنك "بى أن بى باريبا" لتواطؤه فى عمليات إبادة

الخميس، 29 يونيو 2017 10:59 ص

الفيروسات تدق طبول الحرب ضد العالم.. خبراء: معدل الهجمات الإلكترونية سيزداد مع التوجه نحو العالم الرقمى.. ومتخصص فى التهديدات الأمنية السحابية يضع خطة المواجهة.. وفيروس الفدية يضرب بنك بى إن بى باريبا

الأربعاء، 28 يونيو 2017 02:42 م

ارتفاع أرباح بنك "بى.إن.بى باريبا" بعد تعافيه من غرامة أمريكية

السبت، 01 نوفمبر 2014 07:09 ص

بنك بى.إن.بى باريبا الفرنسى يسجل خسائر قياسية خلال الربع الثانى

الجمعة، 01 أغسطس 2014 06:39 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

التعليم: تخصيص فقرة صحية بطابور الصباح لتعريف الطلاب بـ"كورونا"

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

الصحة: تخصيص مبنى منفصل بمستشفى النجيلة للكشف على العائدين من ووهان

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

التعليم تغلق رابط نتيجة ثانية ثانوى الإلكترونية وتوفير نموذج آخر بالدرجات

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

النيابة تواجه المتهمين بغسل 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة بتحريات الأمن

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

"الصحة" توجه الأطباء والتمريض بارتداء الكمامات لمنع العدوى بالمستشفيات

"التعليم" تحذر المدارس من ربط تسليم كتب الفصل الثانى بالمصروفات

"التعليم" تحذر المدارس من ربط تسليم كتب الفصل الثانى بالمصروفات

"الزواج بأخرى".. أبرز ادعاءات الزوجات للحصول على الطلاق

"الزواج بأخرى".. أبرز ادعاءات الزوجات للحصول على الطلاق

طلب إحاطة يحذر من إهمال بعض الأندية فى اختيار مدربى الألعاب الرياضية

طلب إحاطة يحذر من إهمال بعض الأندية فى اختيار مدربى الألعاب الرياضية

غدًا.. بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج بـ"تكميلية النواب"

غدًا.. بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج بـ"تكميلية النواب"

الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "مدينة الشروق".. اعرفها

الرسوم المقترحة لأتوبيسات النقل العام لخطوط "مدينة الشروق".. اعرفها

هل يؤجل مجلس النواب زيارته لـ"بريطانيا" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى؟

هل يؤجل مجلس النواب زيارته لـ"بريطانيا" بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى؟

بعد تمويل 55 ألف مشروع.. اعرف إزاى تحصل على قرض من "التنمية المحلية"

بعد تمويل 55 ألف مشروع.. اعرف إزاى تحصل على قرض من "التنمية المحلية"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة