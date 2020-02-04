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18 فبراير نظر طعون طلاب كفر الشيخ على قرار الغاء امتحاناتهم

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:02 م
18 فبراير نظر طعون طلاب كفر الشيخ على قرار الغاء امتحاناتهم المحكمة الإدارية العليا-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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قررت المحكمة الإدارية العليا "فحص"، تأجيل الدعاوى المقامة من طلاب مدرسة بكفر الشيخ لوقف تنفيذ والغاء قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات بعض الطلاب فى امتحانات اتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018 /2019، لاتهامهم بالغش الجماعى، بسبب أحداث فوضى بلجنة الامتحان، إلى جلسة 18 فبراير القادم.

 

وصرحت المحكمة للدفاع بالاستعلام الأمنى من قبل مديرية أمن كفر الشيخ، وقسم شرطة بيلا، عما اذا كان هناك بلاغات أو محاضر شرطية تم تحريرها ضد الطلاب، أو أولياء الأمور، تفيد ادعاءات مسئولى اللجنة، بحدوث أعمال شغب داخل اللجان، أو الاعتداء على مراقبى وملاحظى اللجان الفرعية من قبل الطلاب.

 

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت بالغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى قضية الغش الجماعى بمدرسة محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ، والغاء قرار وزير التربية والتعليم، بإلغاء امتحانات بعض الطلاب.

 

أقام الطعون عدد من أولياء أمور الطلاب على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، والمتضمن رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بعد اتهام عدد من طلاب المدرسة بالتعدى بالضرب على المراقبين، والملاحظين، وتهديدهم، وقيام أهالى الطلاب بمحاصرة لجان الامتحان، بهدف ترويع المراقبين من أجل تسهيل الغش الجماعى لأبنائهم الطلاب.

 


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الادارية العليا

إلغاء امتحانات

طلاب كفر الشيخ

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