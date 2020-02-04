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يعنى ايه فيروس وكيف يمكن لكائن لا يرى بالعين أن يهدد البشر؟

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:08 ص
يعنى ايه فيروس وكيف يمكن لكائن لا يرى بالعين أن يهدد البشر؟ الفيروسات وخطورتها على البشر
كتبت فاطمة خليل

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الفيروس هوأصغر نوع من الطفيليات ويتراوح حجمه عادة من 0.02 إلى 0.3 ميكرومتر، وعلى الرغم من حجمه الذى لا يرى بالعين المجردة إلا إنه قد يهدد البشرويصيبهم بالمرض بل ويهدد بالوفاة أحياناً، مثلما حدث مع فيروس كورونا الجديد أحدث الفيروسات التى تهدد العالم حالياً..ولكن هل تساءلت كيف يمكن لكائن متناهى الصغر أن ينهى حياة إنسان.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية.

ما هو الفيروس ؟

ذكر موقع medical news أن الفيروس أصغر الطفيليات، ويحتوى جسمه على نواة واحدة محاط بطبقة بروتينية وفي بعض الأحيان إنزيمات مطلوبة لبدء تكاثر الفيروس.

ولا تصنف الفيروسات وفقًا للأمراض التي تسببها؛ بدلاً من ذلك، يتم تجميعها في عائلات مختلفة بناءً على ما إذا كان الحمض النووي أحادي أو مزدوج.

تاريخيا، تسببت بعض الأمراض التى تسببها الفيروسات في تدمير الحيوانات والنباتات والبشر ومنها أمراض مثل: شلل الأطفال والجدري.

هل الفيروسات حية؟

عندما اكتشف الباحثون الفيروسات لأول مرة وأدركوا أنها تتصرف بشكل مشابه للبكتيريا، أصبحوا يعتبرونها "أحياء".

ومع ذلك، فقد تغيرهذا المنظور في عام 1930 عندما ثبت أن الفيروسات لا تمتلك الآليات اللازمة لوظيفة التمثيل الغذائي، وقررالعلماء أن الفيروسات تتكون ببساطة من الحمض النووي داخل قشرة البروتين، وبالتالى فهى آليات كيميائية حيوية وليست كائنات حية.

كيف يصيبك الفيروس بالمرض؟

لا تملك الفيروسات الآليات اللازمة للبقاء على قيد الحياة بشكل مستقل لذا تقوم بالبحث عن الخلايا المضيفة لها من النباتات أو الحيوانات، حيث يمكنها استخدام آليات تلك الخلايا للتكاثر.

يدخل الفيروس لجسم الإنسان من خلال انتقال أفقي أو عمودي:

-انتقال الاتصال المباشر: يشير إلى انتقال العدوى عبر الاتصال الجسدي بين شخص مصاب وغير مصاب من خلال التقبيل أو الاتصال الجنسي

-انتقال غير مباشر: هنا ينتقل الفيروس عن طريق الاتصال مع الأشياء أو المواد الملوثة مثل المعدات الطبية أو أدوات تناول الطعام المشتركة.

-الطعام والشراب الملوث: يلتقط الإنسان الفيروس من إمدادات الغذاء والمياه الملوثة بالبراز، وهذا غالبا ما يسبب المرض الوبائي.

- انتقال الهواء إلى العدوى التنفسية التي تحدث عند استنشاق الفيروس.

بمجرد وصول الفيروس إلى مضيفه وهو الإنسان، يتعرف على مستقبل محدد ويرتبط به على سطح الخلية المستهدفة ثم يدخل إلى الجسم ويبدأ الجسم فى استشعار جسم غريب ويبدأ جهاز المناعة فى محاربته.

فيروس 1
فيروس 

دورة حياة الفيروس

بمجرد إصابة فيروس لخلية الإنسان، يمكن أن يتكاثر داخل تلك الخلية عدة مرات وبدلاً من التقسيم والتكاثر بالطريقة التي تعمل بها الخلايا، تمر الفيروسات بعملية تسمى "دورة حياة".

أولاً، يكرر الفيروس الحمض النووي والبروتين التي يتم تجميعها بعد ذلك في جزيئات فيروس جديدة ويؤدى هذا إلى تكاثره داخل الخلية وبمجرد انفجارالخلية تصيب الخلايا المضيفة المحيطة بها بالفيروس. يمكن أن تستغرق هذه العملية أقل من 12 ساعة ، أوعدة أيام، كما هو الحال مع فيروس الإيبولا.

 


الفيروسات

انواع الفيروسات

فيروس كورونا

اعراض فيروس كورونا

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