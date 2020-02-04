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وكيل أوقاف الأقصر يشكل لجنة للمرور على مساجد بأرمنت وندوة لفتيات قطار الشباب

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:26 ص
وكيل أوقاف الأقصر يشكل لجنة للمرور على مساجد بأرمنت وندوة لفتيات قطار الشباب ندوات أوقاف الأقصر - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوي بالمساجد والإدارات التابعة للمديرية، تم تشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته، وعضوية الشيخ نادى محمد حفنى مدير إدارة أوقاف أرمنت وذلك للمرور على مساجد مركز ومدينة أرمنت، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديرية، والمرور على المساجد وما بها من أنشطة كل فى نطاق اختصاصه والوقوف على الطبيعه على العمل الدعوى بها ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت وذلك عن طريق الجهات المختصة بالمديرية.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم المرور على المساجد التالية:- "مسجد الخلفاء الراشدين - مسجد الشيخ عبد الباسط - مسجد الأشراف - مسجد الرحامنه - مسجد الشباشبة بالمراعزة الشرقية - المسجد العتيق بأرمنت الوابورات بمركز ومدينة أرمنت).

وأوضح وكيل أوقاف الأقصر، أنه فى إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتنفيذاً لتعليمات مديرية أوقاف الأقصر ووزارة الشباب والرياضة ممثلةً فى مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، حيث تم عقد ندوة دينية بالمدينة الشبابية بمركز ومدينة الطود لفتيات قطار الشباب، وقد حاضر فيها الشيخ سيد محمود جاد الرب من إدارة أوقاف الزينية وكانت تحت عنوان "بناء الوعي والقيم وتصحيح السلوك" وهذا النشاط هو من الأنشطة الدعوية المهمة التى ترعاها الوزارة تحت إشراف وزير الأوقاف وهذا يدل على مدى أهمية هذا النشاط المبارك الطيب، والذى يستهدف شريحة مهمة من المواطنين.

وفي نفس السياق أعلنت مديرية الأوقاف أنه على الأئمة الواردة أسماؤهم والمرشحين للدورة التدريبية لأكاديمية الأوقاف الدولية، ضرورة الحضور يوم الإثنين الموافق 10 / 2 / 2020م، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر بميدان فودافون، علماً بأن الدورة ستستمر حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 12/ 2 / 2020م، وستوفر لهم الأكاديمية المعيشة والإقامة الكاملة خلال هذه المدة، وهم كل من: (سيد محمد جاد الرب – محمد عبد الرؤوف محمد معتوق – عبد الرحيم محمد أحمد إبراهيم – حسن عبد الكريم حسن عسران – بكير أبو الحجاج حسب الله أحمد).

 


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