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الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:10 ص
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وصول ماكينات الغسيل الكلوى الجديدة لمستشفى إدفو العام بأسوان

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:00 ص
وصول ماكينات الغسيل الكلوى الجديدة لمستشفى إدفو العام بأسوان مستشفى أدفو
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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صرح الدكتور وليد عامر رئيس وحدة الكلى الصناعى بمستشفى إدفو العام والمشرف على وحدات الغسيل الكلوى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أنه تم استبدال ماكينات الغسيل الكلوى التى مضى عليها أكثر من 10 سنوات أو 40 ألف ساعة تشغيل بوحدات الغسيل الكلوى على مستوى الجمهورية وفى إطار خطة الإحلال والتجديد لماكينات الغسيل الكلوى بالمستشفيات استقبلت محافظة أسوان 48 ماكينة غسيل كلوى جديدة وتم إيداعها بإدارة التموين الطبى بمديرية الشئون الصحية بأسوان وجارى توزيعها على وحدات الغسيل الكلوى كما تم إيداع 60 ماكينة غسيل كلوى جديدة خاصة بمستشفى ادفو العام الجديدة بمخازن التموين الطبى بالعباسية لحين تسليم المبانى الجديدة للمستشفى.

وأشار الدكتور وليد عامر رئيس وحدة الكلى الصناعى بمستشفى إدفو العام والمشرف على وحدات الغسيل الكلوى بمديرية الشئون الصحية بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم وصول 10 ماكينات غسيل كلوى جديدة من أصل 40 ماكينة غسيل خاصة بمركز الغسيل الكلوى بمستشفى حميات أسوان هو منحة من صندوق تحيا مصر وقد تم اعتماد الرسوم الهندسية والتصاميم الخاصة بالمبنى وفى انتظار البدء بالإنشاءات.

 ولفت الدكتور وليد عامر إلى أنه سوف يعقد اجتماع نهاية الأسبوع الجارى مع الدكتور ايهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان لمناقشة واعتماد خطة التوزيع وأشار إلى أن إجمالى ماكينات الغسيل الكلوى بالوحدات التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسوان تبلغ حوالى 243 ويبلغ عدد المرضى حوالى 913.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بمراجعة موقف ماكينات الغسيل الكلوى بجميع وحدات ومراكز الغسيل الكلوى التابعة لوزارة الصحة بمختلف المحافظات وسرعة البدء الفورى فى إحلال وتجديد الماكينات التى تجاوزت 40 ألف ساعة عمل أو 10 سنوات لرفع كفاءة وحدات الغسيل.


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