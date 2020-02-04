وزير الخارجية الإيرانى: المفاوضات ليست شيئا سيئا وبعد كل حرب هناك مفاوضات

هند المغربى

صرح محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران أن المفاوضات ليست شيئا سيئا وبعد كل حرب هناك مفاوضات وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية أكدت فى وقت سابق إن طهران لن تجرى محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة. وذكر عباس موسوى المتحدث باسم الوزارة فى مؤتمر صحفى أذاعه التلفزيون الرسمى على الهواء "إيران لم ولن تجرى أى نوع من المفاوضات الثنائية مع الأمريكيين وهذه هى سياستنا".

وكان وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف، قد صرح بأن بلاده لا تستبعد عقد مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى بعد مقتل قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى، قاسم سليمانى، فى غارة شنتها طائرة بدون طيار (درون) أمريكية فى الثالث من يناير الجارى .