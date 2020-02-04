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وزير التموين: دعم قدرات طلاب تجارة القاهرة لتأهيلهم إلى سوق العمل

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:17 ص
وزير التموين: دعم قدرات طلاب تجارة القاهرة لتأهيلهم إلى سوق العمل وزير التموين يشهد ختام فعاليات البرنامج التدريبى لطلبة كلية التجارة
كتب ـ مدحت وهبة

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شهد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ختام فعاليات البرنامج التدريبي لطلبة كلية التجارة جامعة القاهرة، وذلك للعام الثالث على التوالى، وحضر اللقاء كل من، الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد حسن عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور جمال شحاتة وكيل كلية التجارة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة وقيادات وزارة التموين.
 
وأضاف   الدكتور على المصيلحي، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة جامعة القاهرة والخاص بدعم قدرات ومهارات طلاب كلية التجارة وضمان تأهيلهم لسوق العمل مستقبلا، ورفع قدراتهم ومهاراتهم العملية، وتم تنفيذ البرنامج التدريبي بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات بالوزارة، وجامعة القاهرة والجهات التابعة للوزارة ومديريتي تموين القاهرة والجيزة، وتحت الإشراف الكامل لمساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية.
 
كما شدد المصيلحي على فائدة هذا النوع من التدريب العملي لما له من أهمية في التعارف على الكيانات المختلفة بالوزارة وجهاتها التابعة، وإشراكهم في منظومة العمل، مما مكن المتدربين من فهم واستيعاب طبيعة العمل والاندماج في بيئة العمل وإثقال مهاراتهم العملية اتساقاً مع مهاراتهم العلمية.
 
ومن جانبه، أشار  الدكتور  محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة، إلى شكره وتقديره لوزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة وذلك لما يمثله هذا البرنامج التدريبي للطلاب من دور مجتمعي رائع لخدمة الجامعة والمجتمع، وخاصة أنه يتيح للطلاب ليس فقط المعرفة الاكاديمية بل الخبرات العملية مما ينتج عنه وجود خريجين على مستوى عالً من المهارة العلمية والعملية، وإذ تطلع جامعة القاهرة لمزيد من التعاون مع الوزارة وجهاتها التابعة.
 
وقدم المصيلحي الشكر لكافة القائمين على البرنامج التدريبي سواء من الوزارة أو جهاتها التابعة، وكذلك قدم الشكر لجامعة القاهرة ولكلية التجارة وقد قام بتسليم الطلبة شهادات إتمام البرنامج التدريبي.
 
 
 
 
 

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