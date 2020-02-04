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وزيرة الصحة: تقديم الخدمات العلاجية لـ 168 ألف مواطن بالمجان بـ 128 قافلة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:21 م
وزيرة الصحة: تقديم الخدمات العلاجية لـ 168 ألف مواطن بالمجان بـ 128 قافلة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 168 ألف و503 مواطنين من خلال 128 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الماضي.
 
تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1138عيادة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء 24 ألفًا و788 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 34 ألفًا و267 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وتحويل 2401 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية، واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي. 
 
ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بوزارة الصحة والسكان، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، لافتة إلى أن القوافل الطبية بمحافظة أسوان شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين، تلتها محافظة القاهرة ثم دمياط، حيث تم الكشف الطبي على 14 ألفا و802 مواطن بمحافظة أسوان، و12 ألفًا و475 مواطنًا بالقاهرة، و12 ألفًا و469 مواطنًا بدمياط، و 11 ألفا و903 مواطنًا بالجيزة، و10 آلاف و883 مواطنًا بالقليوبية، و9 آلاف و559 مواطنًا بقنا، و9 آلاف و516 مواطنًا بالإسكندرية، و9 آلاف و281 مواطنًا بالشرقية، و9 آلاف و100 مواطن بالدقهلية، و9 آلاف و98 مواطنًا بالمنوفية، و8866 مواطنًا ببني سويف، و 8149 مواطنًا بالبحيرة.
 
وقالت "الصادق" إنه تم تقديم الخدمة الطبية أيضًا لــ 7 آلاف و529 مواطنًا بالفيوم، و 587 مواطنًا بكفر الشيخ، و5796 مواطنًا بالمنيا، و 443 مواطنًا بالإسماعيلية، و3739 مواطنًا بالوادي الجديد، و 3369 مواطنًا بأسيوط، و 2617 مواطنًا بالأقصر، و2278 مواطنًا بالبحر الأحمر، و1983 مواطنًا بالغربية، و 1745مواطنًا بجنوب سيناء، و1223 مواطنًا بمطروح، و1060مواطنًا بالسويس، وتوقيع الكشف الطبي على 762 مواطنًا بشمال سيناء.
 
وأضافت "الصادق" أن أكثر المحافظات التي سجلت حضور للمواطنين لندوات التثقيف الصحي كانت محافظة الدقهلية، حيث بلغ عدد المترددين على ندوات التثقيف الصحي بالدقهلية 6650 مواطنًا، وتلتها محافظة كفر الشيخ بتردد 3958 مواطنًا ثم 3475 مواطنًا بدمياط.
 
وتؤكد وزارة الصحة والسكان  على استمرار تسيير القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، بهدف الوصول لكافة المواطنين بالمناطق النائية والحدودية لتوفير الخدمات الطبية لهم بالمجان.

 


الصحة

السكان

حياة كريمة

القوافل الطبية

المستشفيات

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