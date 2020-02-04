نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة تسليم محطتى مياه أوسيم وصرف ناهيا

تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروع محطة مياه أوسيم (صيدا والقيراطين)، بمركز ومدينة أوسيم لمتابعة الأعمال الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وازالة أى معوقات تعترض المشروع بناءا على توجيهات اللواء المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال المشروع .

وجه نائب المحافظ خلال اجتماعه بمسؤلى الجهات المعنية داخل المحطة بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعه الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها في الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال توسيع وازالة التعديات بشارع الجمهورية باوسيم ووجه بسرعه الأنتهاء من الأعمال كما تم تفقد مركز شباب قرية البراجيل ومبنى المركز وملاعب المركز، رافق نائب المحافظ خلال الجوله التفقدية للمدينة اللواء أيمن السعيد رئيس المدينة، ومسؤلى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة للأعمال .

وكان نائب محافظ الجيزة تفقد محطة الصرف الصحي بناهيا، لمتابعة أعمال مشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذها بقرية ناهيا بكرداسة، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال مشروع الصرف الصحي المتكامل والتغذية بالمياه بالقرية، كما اجتمع بمسؤلي الجهات المعنية داخل المحطة وطالبهم بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

وفى السياق واصل حى العمرانية صباح اليوم الثلاثاء تنفيذ حملة إشغالات بشارع أبو زارع لرفع كافة الإشغالات والتحفظ على المضبوطات بمخازن الحى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وذلك بتوجيهات وإشراف محمد نور الدي رئيس حى العمرانية .

وأشرف اللواء محمد كمال بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين على استكمال التجميل وزراعة الأشجار بالجزيرة الوسطى ، وأيضا رفع الأتربة على الجزيرة الوسطى، ورفع كفاءة الطريق فى القطاع القبلى بالمرازيق بالوحدة المحلية بالمرازيق، وذلك فى اطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين.