موجز الحوادث.. 11 مارس نظر معارضة أحمد الفيشاوى على حكم حبسه بسبب نفقة ابنته

كتب إيهاب المهندس ـ أحمد عبد الهادى

نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الثلاثاء، عددا من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:



احمد الفيشاوى

11 مارس نظر معارضة أحمد الفيشاوى على حكم حبسه بسبب نفقة ابنته "لينا"

تنظر محكمة جنح الدقى فى 11 مارس المقبل المعارضة المقدمة من جانب الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر ضد بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا.

كانت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار حسام الدين البدوى، قضت بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوى، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك فى جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، ابنته لينا الفيشاوي.



وزير الداخلية

فيديو.. "الداخلية" تحتفى باليوم السابع لتوثيقها بطولات الشرطة

احتفت وزارة الداخلية بجريدة اليوم السابع، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، مجموعة من الصفحات الخاصة بالجريدة الورقية فى أعداد مختلفة، والتى جسدت بطولات رجال الشرطة فى ملحمة الإسماعيلية وقصص الشهداء الأبرار.



مجلس الدولة

عقوبات تأديبية رادعة لـ8 موظفين بالطاقة الذرية لإهدار المال العام

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها فى قضية محاكمة 8 متهمين بهيئة الطاقة الذرية لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة، وإهدار المال العام .

وتضمن الحكم خصم 3 أيام من راتب كاتب شطب بمخازن الأمانة العامة لهيئة الطاقة الذرية، وتغريم مدير سابق بمخازن الأمانة العامة بالهيئة، ومدير المخازن السابق بالمعامل الحارة، وفنى ورش وصيانة سابق بالمعامل، ومدير عام التفتيش المالى والإدارى السابق بغرامة تعادل أجرهم الأساسى .



محكمة ـ أرشيفية

جنايات الجيزة تخلى سبيل شادى أبو زيد بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات الجيزة، إخلاء سبيل شادى أبو زيد مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" ومصطفى فقير، ومهاب الابراشى وآخرين، بتدابير احترازية، فى القضية رقم 621 لسنة 2018 المتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



المستشار معتز خفاجى

محكمة جنايات الجيزة تؤجل إعادة محاكمة 12 متهما بفض اعتصام النهضة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 2 مارس لاستكمال مرافعة الدفاع، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ضبط 12 قضية محاولة تسلل عبر المنافذ خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، حيث أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع – مواد غذائية – سجائر) حيث بلغت إجمالى القيمة والتعويض أكثر من 300 ألف جنيه.