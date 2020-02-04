مقتل 9 وإصابة 2 فى هجوم مسلح غربى المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل تسعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين إثر هجوم أربعة مسلحين على مكان مخصص للألعاب جنوب غربى البلاد وإطلاقهم النار بشكل عشوائي، وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الحادث وقع فى مدينة أوروابان بولاية ميتشواكان جنوبى المكسيك، مضيفة أن من بين القتلى 3 أطفال تبلغ أعمارهم 12، 13، 14 عاماً.
وكان المهاجمون يبحثون على ما يبدو عن أهداف محددة لهم إلا أنهم فتحوا النيران بشكل عشوائى على الحاضرين، حسبما قالت الشبكة، يُشار إلى أن مسلحين استهدفوا دورية للشرطة فى نفس المدينة بالولاية يوم الجمعة الماضية ما نتج عنه مقتل وإصابة 3 أشخاص.
وقالت وزارة الصحة المكسيكية، إن مواطنيها العائدين من الصين يتمتعون بصحة جيدة، ولكنه لابد من ابقاءهم فى الحجر الصحى لمدة 14 يوما كإجراء وقائى، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية المكسيكية ، قالت فى بيان إن "حكومة المكسيك أعادت إلى الوطن بدعم من فرنسا 10 مواطنين كانوا فى مدينة ووهان الصينية، مركز اندلاع فيروس كورونا الذى تسبب بالفعل فى وفاة 305 شخص على الأقل".
وأوضحت الصحة المكسيكية ، أنه تم تطبيق اختبارات طبية على جميع الركاب العائدين إلى المكسيك ، بعد أن وصلوا فرنسا ،للتأكد من عدم ظهور أعراض، وتم اتباع البروتوكولات الصحية التى وضعتها السلطات الفرنسية، وسوف يستمر المكسيكيون فى تلقى المساعدة حتى عودتهم اللاحقة إلى المكسيك".
ووصل 18 مكسيكيا السبت الماضى على متن رحلة تجارية إلى مطار مكسيكو سيتى الدولى من مطار شيان شيانيانج الدولى الصينى، وهم جزء من مجموعة من 52 مكسيكيا درسوا فى الصين ، وسيتم اجراء تدابير وقائية للعودة إلى المكسيك فى الأيام القليلة القادمة بناءا على طلب أسرهم.
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