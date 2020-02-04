مقتل 9 وإصابة 2 فى هجوم مسلح غربى المكسيك

أ ش أ

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل تسعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين إثر هجوم أربعة مسلحين على مكان مخصص للألعاب جنوب غربى البلاد وإطلاقهم النار بشكل عشوائي، وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الحادث وقع فى مدينة أوروابان بولاية ميتشواكان جنوبى المكسيك، مضيفة أن من بين القتلى 3 أطفال تبلغ أعمارهم 12، 13، 14 عاماً.

وكان المهاجمون يبحثون على ما يبدو عن أهداف محددة لهم إلا أنهم فتحوا النيران بشكل عشوائى على الحاضرين، حسبما قالت الشبكة، يُشار إلى أن مسلحين استهدفوا دورية للشرطة فى نفس المدينة بالولاية يوم الجمعة الماضية ما نتج عنه مقتل وإصابة 3 أشخاص.

وقالت وزارة الصحة المكسيكية، إن مواطنيها العائدين من الصين يتمتعون بصحة جيدة، ولكنه لابد من ابقاءهم فى الحجر الصحى لمدة 14 يوما كإجراء وقائى، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.