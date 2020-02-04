مقتل عامل على يد شقيقه بسبب خلافات بينهما على حدود منزل بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقى عامل، مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه بسبب خلافات بينهما على حدود منزل بناحية عزبة "السعافنة" التابعة لقرية "الإخيوة" بدائرة مركز شرطة الحسينية، بالشرقية، وأخطرت نيابة الحسينية العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة محمد جاد، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد خفاجي، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع "إ م أ" عامل، مقيم بناحية عزبة "السعافنة" التابعة لقرية "الإخيوة" بدائرة مركز شرطة الحسينية، إثر مشاجرة مع شقيقه بسبب خلافات بينهما على حدود منزل بالعزبة، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "الحسينية" المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وأمرت بسرعة ضبط المتهم.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بالعثور على شاب مشنوقا داخل مسكنه فى ظروف غامضة، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد، برئاسة العميد عمرو مندور، مأمور المركز، وبرفقته ضباط البحث الجنائي، وتبين العثور على جثة " أيمن ال ق" 25 سنة، مشنوقا داخل المنزل، وبسؤال أفراد الأسرة أقروا بقيامه بالانتحار، فيما انتقلت النيابة العامة للمعاينة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة المستشفى وانتداب الطب الشرعى للتشريح لبيان سبب الوفاة ووجود شبه جنائية حول الحادث، فيما يقوم ضباط البحث الجنائى بسماع أقوال جميع أفراد المنزل وجمع المعلومات الأولية عن المتوفي.