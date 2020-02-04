سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 05 فبراير 2020 12:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصير المتهمين فى قضية "داعش مطروح" أمام محكمة النقض 9 فبراير

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:57 م
مصير المتهمين فى قضية "داعش مطروح" أمام محكمة النقض 9 فبراير محكمة النقض - ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر محكمة النقض فى 9 فبراير الجارى طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "داعش مطروح" ، والتى تحمل رقم ١٥٦٧٢ لسنة ٨٨ق، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المؤبد.
 
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة  ، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 25 نوفمبر الماضي، بإعدام 7 متهمين في القضية، وبمعاقبة 10 آخرين بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين.
 
وشمل منطوق الحكم حرمان المحكوم عليهم غيابيًا وعددهم 5 متهمين (بينهم 3 محكوم عليهم بالإعدام، واثنان محكوم عليهما بالسجن المؤبد) من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووضع المحكوم عليهم جميعا، عدا المحكوم عليهم بالإعدام، تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة.
 
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم في واقعة ذبح 21 قبطيا بدولة ليبيا.
 
وقضت محكمة النقض، بالنسبة للمتهمين فى ذات القضية ، بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج 19 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية مطروح» التابعة لتنظيم «داعش»، على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك بعد رفضها الطعون المقدمة من المتهمين
 
 
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت إدراج المتهمين في القضية على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا لقانون الكيانات الإرهابية.
 
 
 

محكمة النقض

قضية داعش مطروح

طعون المتهمين فى داعش مطروح

اخبار عاجله

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" للمواطنين: ارتدوا الكمامات.. وحافظوا على نظافة الأيدى

أخبار × 24 ساعة.. "الصحة" للمواطنين: ارتدوا الكمامات.. وحافظوا على نظافة الأيدى

الوطنية للانتخابات تنتهى من ترتيبات تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات التكميلية

الوطنية للانتخابات تنتهى من ترتيبات تصويت المصريين فى الخارج بالانتخابات التكميلية

الصحف المصرية: الجيش المصرى الأول عربيا وأفريقيا والتاسع عالميا.. 3 اتفاقيات مصرية سويسرية فى التعليم والاستثمار.. الحكومة: مشروعات الطرق ساهمت فى تقدم مصر.. و46 شركة طيران تعلق رحلاتها للصين

الصحف المصرية: الجيش المصرى الأول عربيا وأفريقيا والتاسع عالميا.. 3 اتفاقيات مصرية سويسرية فى التعليم والاستثمار.. الحكومة: مشروعات الطرق ساهمت فى تقدم مصر.. و46 شركة طيران تعلق رحلاتها للصين

الخمرة تعمل أكتر من كدة.. مطرب شهير يوزع 50 ألف دولار على معجبيه.. فيديو

الخمرة تعمل أكتر من كدة.. مطرب شهير يوزع 50 ألف دولار على معجبيه.. فيديو

وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة