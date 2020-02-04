سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصادر: إعادة النظر فى أسعار الطاقة للمصانع نهاية مارس المقبل

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:47 م
مصادر: إعادة النظر فى أسعار الطاقة للمصانع نهاية مارس المقبل ارشيفية
كتبت –مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مصادر مسئولة، أن اللجنة المعنية بمراجعة أسعار الطاقة المقدمة للمصانع ستتجمع فى نهاية شهر مارس المقبل لإعادة النظر فى تقييم الأسعار الحالية.

 

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن تلك اللجنة والتى تضم عدد من الوزراء المعنين بأسعار الطاقة، تعمل على مراجعة أسعار الطاقة المقدمة للمصانع وتحديد الأسعار بشكل دورى كل ستة أشهر، وذلك من أجل تشجيع الاستثمار والمساهمة فى زيادة الإنتاج والصادرات.

 

وتوقعت المصادر، أن يتم تخفيض سعر المليون وحدة حرارية للمصانع خلال الفترة المقبلة ولاسيما أن أصحاب المصانع العامة والخاصة يطالبون بخفض سعر المليون وحدة حرارية لـ3.5دولار، خاصة أن السعر العالمى للمصانع يتراوح من 2 إلى 2.5 دولار للمليون وحده حرارية حيث أن هناك العديد من الدول التى تدعم صناعتها من اجل المنافسة للتصدير.

 

وكانت مصادر مسئول بقطاع البترول، أكدت فى تصريحات سابقة لـ "اليوم السابع" أن تسعير الغاز الطبيعى الموجة للصناعة يتم بنظام حساب التكلفة والتى تشمل سعر تكاليف الحفر والإنتاج والضرائب والنقل فى الشبكة أى التكاليف السيادية بالإضافة إلى التكاليف التسويقية موضحا أن نحو 85% من سعر الغاز هو سعر شراء الغاز من الشريك الأجنبي.

 


الغاز

اسعار الغاز

اعادة النظر في اسعار الغاز

المصانع

تسعير الغاز الطبيعي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فرج عامر عن قرار السيسى بدعم المصانع المتعثرة: ربنا يباركله.. يقود ثورة صناعية.. فيديو

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:27 ص

الرقابة الإدارية تطالب "الغرفة الهندسية" بإرسال بيانات الشركات والمصانع المتعثرة

الإثنين، 03 فبراير 2020 12:53 م

أبرز المعلومات عن مبادرة "دعم المصانع المتعثرة" لإنقاذ الصناعة الوطنية

الإثنين، 03 فبراير 2020 01:30 ص

مجلس النواب يستعرض نتائج أعمال مبادرة "المركزى للمصانع المتعثرة" الأسبوع المقبل فى حضور طارق عامر.. وانفراجة فى أزمة توقف 5 آلاف مصنع بالمحافظات.. ورئيس لجنة الصناعة: الرئيس أثبت أن مصر تقف بجوار أبنائها

الأحد، 02 فبراير 2020 11:00 م

اخبار الاقتصاد اليوم: المركزى يوقف الإجراءات القانونية ضد المصانع المتعثرة

الأحد، 02 فبراير 2020 08:07 م

البنك المركزى يصدر كتابا دوريا بوقف الإجراءات القانونية ضد المصانع المتعثرة

الأحد، 02 فبراير 2020 06:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة