مسئول أممى: الصين ستستخدم برنامج اختبار لفيروس كورونا طورته روسيا

موسكو(أ ش أ)

قال الأمين التنفيذى لمركز برامج منظمة الصحة العالمية فى الاتحاد الروسى، فيكتور فرشت، إن المسعفين الصينيين سيبدأون فى استخدام برنامج اختبار لفيروس كورونا تم تطويره فى إقليم بريمورسكى الروسى، على المرضى بمدينة ووهان الصينية، خلال الأيام المقبلة، وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء، أن أعداد المُصابين المؤكدة بحالات الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" قد تجاوز 20 ألفا و400 شخص ... وذلك وفق لجان الصحة الإقليمية في الصين، فيما تجاوزت الأعداد الإجمالية للحالات الخطيرة 420 حالة.

يُشار إلى أن معهدا معنيا بتقنية التحكم الآلي وعلميات التحكم في أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى طوّر بواسطة دعم من جامعة فلاديفوستوك الحكومية الروسية للاقتصاد والخدمات، نظاما من شأنه مساعدة الأطباء في تشخيص الأمراض واختيار العلاج الأمثل.

وكان نائب وزير الصحة الروسية سيرجي كراييفوى أعلن أن الصين تختبر عقار (تريازافيرين) الروسي، الذي أنتجه علماء من جامعة الأورال الفيدرالية الروسية، لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد.

وقال كراييفوي - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء "لقد أخذ الخبراء الصينيون لقاح (تريازافيرين) الروسي لاختباره، مشيرا إلى أن بلاده بدأت قبل أيام العمل على تطوير لقاح فيروس (كورونا) وأجرت مفاوضات مع علماء صينيين لإنتاج اللقاح".

يذكر أن لقاح (تريازافيرين) هو دواء روسي مضاد للفيروسات من عائلة (أزولازين)، وكان قد أثبت فعاليته ضد 15 نوعا من فيروسات الإنفلونزا.. وأُنتج هذا الدواء من قبل علماء في جامعة (الأورال) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ومعهد أبحاث الإنفلونزا التابع لوزارة الصحة الروسية.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم الثلاثاء، تسجيل 426 وفاة بينهم أول حالة فى هونج كونج و20 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا"في شتى أنحاء البلاد.



وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير بـ 3235 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و64 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين، بالإضافة إلى حالة وفاة أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عنها اليوم /الثلاثاء/ لشاب يبلغ من العمر 39 عاما ما رفع عدد الوفيات الجديدة إلى 65 حالة، مشيرة إلى أن جميع حالات الوفاة في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين باستثناء تلك المسجلة في هونج كونج.



وأضافت اللجنة أن 2788 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما يشتبه بإصابة 23214 شخصا بالفيروس، فيما خرج 632 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.



وتابعت الجنة أنه تم تعقب 221015 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 12755 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الاثنين.