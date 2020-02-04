محافظ كفر الشيخ : تنفيذ 85 قرار إزالة ضمن الموجة الـ15

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال اليوم الثالث لحملة الإزالات الموسعة للموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، واسترداد حق الشعب.

وجه محافظ كفرالشيخ، بتنفيذ القانون وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم لإجراءات التقنين والتصالح، مشدداً بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، والذي تم منحهم الوقت الكافي للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم.

وفي نفس السياق أشاد محافظ كفرالشيخ، برجال الشرطة والأجهزة الأمنية التي توفر الحماية الكاملة للحملة الموسعة، موجهاً رؤساء مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لاستكمال أعمال الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

هذا وقد قاد وكيل الوزارة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، الحملة الموسعة للموجة الـ 15 لليوم الثالث على التوالي بمركز ومدينة بلطيم، ورافقه اللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

الجدير بالذكر؛ أن الحملة قامت بأعمالها لليوم الثالث، حيث تم تنفيذ 85 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة على مساحة 2476401 م2 كما تم ازالة عدد 15 قرار ارض زراعية بمساحة 1 فدان و 5 قيراط.

وقد شارك في حملة الإزالة الموسعة ، مأمور مركز بلطيم، القوات المحلية بمركز شرطة بلطيم، مفتش مباحث المركز وضباط المباحث والمعاونين، والقيادات التنفيذية ورجال الوحدة المحلية بمركز ومدينة بلطيم، ومندوبي الأوقاف، ووزارة الزراعة والري.