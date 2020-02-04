محافظ جنوب سيناء يستقبل شركة إنجليزية تبدأ تسير 5 رحلات أسبوعيا لشرم الشيخ

جنوب سيناء- فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم، مندوبى إحدى الشركات السياحية الانجليزية العاملة فى المجال السياحى، والتى ستقوم بتسيير أولى رحلاتها يوم 16 فبراير الجارى إلى شرم الشيخ ،والمزمع أن تسير 5 رحلات أسبوعيا للمدينة من فبراير حتى مايو القادم على أن ترتفع نسبة السياح الانجليز عبر هذه الشركة الى نحو 20 الف سائح فى الفترة من مايو إلى أكتوبر المقبل.

وقد رحب المحافظ بنواب الشركة وابدى سعادته بوجودهم ،مؤكدا على أن السائح الإنجليزي سيفاجئ بمدى التطور الهائل الذى شهدته المدينة خلال الأربع سنوات الماضية وذلك منذ لحظة وصولة لمطار شرم الشيخ الدولى والذى شهد تطورا مذهلا من خلال التوسعة وافتتاح صالات جديدة فضلا على استخدامه لأحدث الاجهزة الالكترونية الحديثة مرورا بالطرق والبنية التحتية والمزارات السياحية والفنادق والتى تم رفع كفاءتها على اعلى مستوى فضلا على المشروعات الكبرى الجارى الانتهاء منها قريبا مثل المتحف الفرعونى الكبير ومدينة اليخوت العالمية وسلسلة من المطاعم والكافيهات ومراكز التسوق الحديثة اضافة للاماكن الخاصة للسياح الانجليز والتى تهتم بها عدد من الفنادق كأماكن خاصة .

كما استقبل المحافظ المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والذى يقوم بزيارة تفقدية للمحافظة للوقوف على المشروعات، التى يقوم بها الصندوق بمختلف مدن المحافظة وقدم لة الشكر على جهودة الكبيرة فى مجال تطوير العشوائيات بجنوب سيناء كما اهداة درع المحافظة تكريما له.

كما تم عرض مقترح المخطط العمرانى الموسع بمنطقة الرويسات، والذى سيقوم بتنفيذه هيئة التخطيط العمرانى ، كما تم عرض مشروع المنازل البدوية بمدينة طور سيناء ( ال62 بيت بدوى ) بمنطقة الجبيل، والتى وصلت نسبة تنفيذه الى 95 % وسيتم افتتاحه خلال احتفالات المحافظة فى عيدها القومى فى مارس القادم ، وعرض ايضا اقامة منطقة خدمات ورصف الطرق الداخلية بقرية الجبيل وكذلك مشروع موقف السوق الحضارى بمدينة طور سيناء ،والتى بلعت نسبة تنفيذه إلى 40% وطالب المحافظ بسرعة الانتهاء ليكون جاهز للافتتاح فى 30 يونيو القادم كما تم عرض مشروعا بديلا لمنطقة العشوائيات بوادى البيضة بمدينة دهب والتى وضع مقترح لتنفيذه خلال الفترة القادمة.