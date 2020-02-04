محافظ المنوفية يستبعد رئيس مركز ومدينة شبين الكوم من منصبه

المنوفية - محمود شاكر

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم 217 لسنة 2020 ،باستبعاد اللواء عصام عبدالعال بهاء الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، وتكليفه للعمل بالديوان العام ، وذلك بعد أن تبين ارتكابه العديد من المخالفات التى تستوجب استبعاده وتقديم شكاوى ضده من البعض لاستغلال سلطات وظيفته فى تحقيق منافع شخصية .

وشمل القرار تكليف سامى عبدالحميد سرور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ،كما تضمن القرار تكليف فريد محمد دراز باحث بإدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة ،للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

يأتي هذا في إطار خطة محافظ المنوفية للإرتقاء بالجهاز الإداري ،والدفع بكوادر جديدة قادرة علي إنجاز المهام وتلبية طلبات المواطنين بالشكل اللائق والحد من الفساد .

كان محافظ المنوفية قد وجه المستشار القانوني بالمحافظة بدراسة موقف الشقق السكنيه المؤجرة للمواطنين من قبل الوحدة المحلية بشنوان مركزشبين الكوم لإبداء الرأى القانوني مع مراعاة مصلحة المواطنين وحق الدولة ، جاء ذلك بناءً علي شكوى عدد من المواطنين يتضرون من المطالبة بإخلائهم من الشقق المؤجرة لهم ،وكذا بحث إمكانية تخفيض رسوم التصالح علي قطعة أرض أملاك دولة بقرية النعناعية بأشمون، جاء ذلك خلال اللقاء اليومي بالمواطنين بالديوان العام .

فيما أحال المحافظ طلب مواطن بكفر داود بالسادات إلي مدير مديرية التضامن الأجتماعي لاتخاذ اللازم نحو إمكانية توفير معاش اجتماعي له نظر لظروفة الصحية لإعانته علي تحمل أعباء الحياة ، وأمر بصرف إعانة ماليةعاجلة من صندوق الكوارث لمواطنة نظرا لظروفها المادية الصعبة.

هذا وقد وجه المحافظ مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بتوفير فرصة عمل مناسبة لأحد الشباب بالقطاع الخاص ، و أحال الطلب المقدم من فني تمريض بمستشفي حميات شبين الكوم مقيم بقرية الدبابية بركة السبع لوكيل وزارة الشئون الصحية لإبداء الرأى نحو الموافقة علي إنتدابة للعمل بمحافظة جنوب سيناء مع مراعاة مصلحة العمل.

وأحال طلب مدرسة بإدارة الباجور التعليمية تطلب ندبها إلي إدارة سرس الليان إلي وكيل وزارة التربية والتعليم لإتخاذالازم نحو دراسة إمكانية ندبها مع مراعاة ظروفها الأسرية.