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محافظ الدقهلية: 18 مليون جنيه لتطوير قرية أولاد صبور ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:47 ص
محافظ الدقهلية: 18 مليون جنيه لتطوير قرية أولاد صبور ضمن مبادرة "حياة كريمة" الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لمواطنى قرية  أولاد صبور بالعصافرة بمركز المطرية، وذلك فى مجالات رصف الطرق  والصحة والبيئة والتعليم والبنية التحتية.

جاء ذلك فى إطار مبادرة  "حياة كريمة" للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية، والتخطيط والتضامن الاجتماعى، بدعم ومساندة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القرى الاكثر احتياجا على مستوى محافظات مصر.

وأوضح المحافظ ان المشروعات تشمل تطوير وتجهيز وحدة صحية لمواطنى القرية ورصف الطريق الترابى المؤدى لوحدة طب الاسرة واحلال وتجديد الكوبرى الذى يربط بين القرية ووحدة طب الاسرة إضافة إلى رفع كفاءة بعض المنازل فى اطار توفير سكن كريم بالإضافة إلى تنفيذ قوافل خدمات طبية لتقديم خدمة صحية جيده للمواطنين  وايضا قوافل بيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية ، وأكد  مختار ان المحافظة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا فى سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الاكثر احتياجا عملا على راحتهم وتوفير حياة كريمة لهم .

يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعلن أنه فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باهمية انجاز المشروعات، فإن العام الماضى فى الدقهلية  شهد الانتهاء من تنفيذ  153 مشروعا شملت قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والاسكان والشباب والرياضة والكهرباء والغاز والطرق والرى والتعليم والصحة والاوقاف بلغت قيمتها الاجمالية 1.660 مليار جنية.

وأضاف محافظ الدقهلية ان هناك مشروعات جاهزة للافتتاح خلال اعياد هذا العام  فى قطاعات الصحة والتعليم والرى وغيرها من قطاعات المرافق والخدمات  يتم افتتاحها خلال شهر فبراير واشار المحافظ بان الافتتاحات تبدا بمشروعات تطوير وتحديث تم انجازها بديوان عام المحافظة فى مقدمتها مركز تكنولوجى على اعلى مستوى لتقديم الخدمات الجماهيرية عملا على ارضاء المواطنين وقاعة اجتماعات للقاء المواطنين الاسبوعى  هذا فضلا عن  مسرح متعدد الاغراض وصالة للجيم وحضانة متميزة لأبناء العاملين  ومسجد بالإضافة الى تجديد كافة دورات المياه ودهان الحوائط من الداخل ، وكذا دهان مبنى المحافظة من الخارج ، واضاف المحافظ بانه سيتم تدشين منظومة النظافة الجديدة تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

مبادرة حياة كريمة

قرية أولاد صبور

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