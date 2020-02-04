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محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء بالنزول للشارع وحل مشاكل المواطنين

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:20 م
محافظ الجيزة يوجه رؤساء الأحياء بالنزول للشارع وحل مشاكل المواطنين جانب من لقاء محافظ الجيزة بالمواطنين
كتب سيد الخلفاوى

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عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اللقاء الأسبوعى مع عدد من المواطنين لبحث شكواهم للعمل على حلها، وذلك فى حضور هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشئون المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمود فوزى، السكرتير المساعد، والمهندس أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، ورؤساء أحياء ومدن الدقى والبدرشين والعياط ومنشأة القناطر، ومديرى الشئون الصحية بالجيزة، وهيئة الأبنية التعليمية، والإدارات المختصة بالمحافظة.
 
 
واستمع محافظ الجيزة لعدد من الشكاوى، موجها رؤساء الأحياء بسرعة حلها، والمتابعة مع المواطنين، والنزول بشكل مستمر للشارع للتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها.
 
 
ويعقد محافظ الجيزة لقاء دورى مع المواطنين كل أسبوع، على أن يجمعه اللقاء بمجموعة من مواطنى الأحياء والمدن، مقسمين خلال الشهر.
 
 
وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أكد أن المحافظة تستهدف الوصول لأكثر من 90% من الوحدات السكنية بمنظومة الجمع السكنى للمخلفات لكى تظهر ثمار منظومة النظافة على الوجه الأمثل بالشوارع، مشدداً على ضرورة ألا يقتصر أداء شركات الجمع السكنى المتعاقدة مع المحافظة علي رفع المخلفات والتجمعات من الشوارع فقط، وذلك للوصول إلى عدم وجود تجمعات للقمامة بالشوارع، جاء ذلك خلال لقائه مع شركات الجمع المنزلى للوقوف على مستوى النظافة، والعمل على حل المشاكل التى قد تواجهم للأرتقاء والنهوض بمنظومة النظافة.
 
 
وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه غير راضى حتى الأن عن أداء شركات الجمع السكنى، ولابد من تفعيل المنظومة بالشكل الأمثل والجمع من المنبع "الوحدات السكنية"، لتحقيق نجاح فعلي للمنظومة، مؤكداً على شن جولات ميدانية مفاجئة للوقوف علي مستوى أداء الشركات، ولن يتم الالتفات إلى التقارير الورقية موجها رئيس هيئة النظافة بصرف المستحقات المالية للشركات الملتزمة بصفة منتظمة، كما حظر استخدام معدة اللودر أثناء رفع مخلفات القمامة.
 

 


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