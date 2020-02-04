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محافظ الإسماعيلية يبحث تطوير الاستثمار الصناعى مع وفد ممثلى الشركات المتخصصة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:21 ص
محافظ الإسماعيلية يبحث تطوير الاستثمار الصناعى مع وفد ممثلى الشركات المتخصصة محافظ الإسماعيلية ووفد ممثلى الشركات المتخصصة
الإسماعيلية – جمال حراجى

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استقبل اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، وفدا من ممثلى إحدى كبريات الشركات المتخصصة فى المجال الصناعى وتنمية الاستثمار، والذى ضم كل من منير جمعة رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلى بالهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة، وأحمد الشائلى المشرف العام على مكتب الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة ببورسعيد والإسماعيلية، والمهندس باسل شعيرة الرئيس التنفيذى لشركة "بولاريس ".

وذلك فى حضور تامر العطار مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، وذلك فى إطار استكمال تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن بذل أقصى الجهود لتنمية ودفع حركة الاستثمار وتشجيع التوسع فى إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب ومواجهة البطالة.

وخلال اللقاء تم استعراض ومناقشة فرص الاستثمار المتاحة بالإسماعيلية، وبحث سبل دعم الحركة الاستثمارية وآليات جذب المستثمرين للمنطقة .

وأكد المحافظ خلال اللقاء على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين الجادين وتشجعيهم لإقامة مشروعاتهم على أرض المحافظة .

فى سياق منفصل، أكد محافظ الإسماعيلية أنه تقرر البدء فى تنفيذ أعمال الموجة الخامسة عشر لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، مشيرًا إلى أنه تقر استمرار فتح باب التقدم وتلقى طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون 17 لسنة 2019 وتوجيه إنذارات لجميع المخالفين بسرعة تقديم طلبات التصالح

وأشار "بشارة" إلى أن الاهتمام بالمواطنين و قضاياهم والتواصل والتفاعل معهم يأتى على رأس وأولى أولويات العمل التنفيذى بالمحافظة ومؤكدًا أننا جميعًا كمسئولين كل فى موقعه فى خدمة المواطن ونسعى جاهدين لتلبية وتحقيق آمال وطموحات المواطنين فى إطار الإمكانيات المتاحة واحترام القانون والحفاظ على المصلحة العامة


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