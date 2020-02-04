محافظ أسيوط يفتتح فعاليات المهرجان الرياضي الكشفي الأول

أسيوط/ ضحا صالح -هيثم البدري

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فعاليات المهرجان الرياضي الكشفي الفني الأول، الذي ينظمه جهاز مدينة أسيوط الجديدة ،بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وجامعتي أسيوط والأزهر ،تحت شعار "أسيوط الجديدة .. مدينة رياضية" برعاية كل من وزير الاسكان ووزير الشباب والرياضة، ومحافظ أسيوط ويتضمن سباق للجري ومعسكر كشفي ومعرض فنون تشكيلية ودوري خماسي كرة قدم ودوري تنس طاولة ،ويستمر لمدة 3 أيام من 4 إل 6 فبراير بمبنى الملتقى الرياضى بمدينة أسيوط الجديدة ،جاء ذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، وجيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط ،والدكتور محمد ثابت عميد كلية فنون جميلة والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية ،والدكتور جمال محمد علي عميد كلية تربية رياضية ،والدكتور محمود عمار ممثلًا عن جامعة الأزهر فرع أسيوط وطارق عباس وسيد زكريا وكيلا مديرية الشباب والرياضة.

حيث أعطى محافظ أسيوط ،إشارة البدء لسباق الجري، الذي يشارك فيه طلاب وطالبات كلية التربية رياضة ورياضيين من الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية التابعة للشباب والرياضة، والذي بدأ من أمام بوابة المدينة وصولًا لمبنى منتدى الشباب بالمدينة.

واستكمل المحافظ فعاليات وأنشطة المهرجان بتفقد المعسكر الكشفي، وأشاد بنشاط الجوالة الذي يمثل عصب الأنشطة التنموية للشباب وصافح شباب المعسكر والتقط الصور التذكارية معهم كما قام بتوزيع جوائز سباق الجري على الفائزين، وافتتح معرض للفنون التشكيلية والرسم والفنون لطلاب كليتي الفنون الجميلة والتربية النوعية كما أعطى إشارة بدء دوري خماسي لكرة القدم وتنس الطاولة.

وقال اللواء عصام سعد أن المهرجان هو رسالة للشباب كافة من أجل ممارسة كافة الأنشطة الرياضية للحفاظ علي لياقتهم البدنية والبعد عن كل ما يضر بصحتهم ومستقبلهم مشيدًا بتفاعل العديد من الجهات لنشر الرياضة وغرس قيم الولاء والانتماء لدى النشء والشباب من خلال الأنشطة المنفذة مقدمًا الشكر لجهاز مدينة أسيوط الجديدة ومديرية الشباب والرياضة وجامعتي أسيوط والأزهر على تنظيمهم المهرجان الذي يضم العديد من الأنشطة التى تساعد على تكوين الشخصية الإيجابية لدى الشباب.

ووجه المحافظ كلمة للشباب حثهم فيها على ممارسة مختلف الأنشطة والفنون والرياضة وتوجيه ‏طاقاتهم لما هو مفيد ونافع لأنفسهم وبلدهم مؤكدًا استمرار التعاون لتنفيذ مثل هذه الأنشطة في الفترة المقبلة في ضوء اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالشباب وممارستهم للرياضة وتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي وغرس الثقافات النافعة والقيم المجتمعية الراسخة كالولاء و‏الإنتماء من خلال برامج توعوية وتثقيفية للنشيء التي تساعد علي تنميتهم وخلق جيل جديد واعي قادر على البناء والتنمية وتنفيذ رؤية مصر 2030.