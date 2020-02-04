محافظة الجيزة: غلق جزئى لشارع النيل بالدقى لمدة 6 ساعات

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإصلاح كسر بأحد خطوط مياه الشرب أمام العقار رقم 124 بشارع النيل بحى الدقى ، مما يضطرها إلى غلق الشارع جزئياً إعتباراً من الساعة الـ 12 صباح الأربعاء الموافق 5/2/2020 ولمدة 6 ساعات تنتهى فى الـ 6 صباحاً.

وأوضحت المحافظة أن الغلق يقتصر على الإتجاه القادم من نفق الجلاء إلى مطلع كوبرى 6 أكتوبر دون تعطيل الحركة المرورية مع ترك 3 حارات مرورية للسيارات .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مدينة الجيزة ورئيس حي الدقي بالتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة لإيجاد حل جذرى لمشكلة الكسور المتكررة لخطوط المياه بالمنطقة المذكورة مشددا علي الالتزام بالمواعيد المعلنة لإصلاح الكسر وسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها بعد إعادة الشئ لأصله .

وأكدة محافظة الجيزة ان الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية من سدادات مرورية ومخاريط ولوحات فسفورية لتنظيم وتيسير الحركة المرورية .

يذكر أن محافظة الجيزة خصصت غرفة عمليات فرعية بكل حى ومركز ومدينة بنطاق المحافظة، وذلك لتلقى شكاوى والبلاغات وتسريع وتيرة البحث والمعالجة والرد والتى تعمل على مدار الساعة، وذلك فى إطار حرص محافظة الجيزة على زيادة فاعلية منظومة الشكاوى وسرعة المعالجة والرد على المواطنين، حيث تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على أرقام 114 وواتس أب 01152860444.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالرقم المخصص لتلقى الشكاوى والبلاغات، وفقاً لنطاق كل حالة، وذلك لتمكين العاملين بالمنظومة من التفاعل مع الحالات الواقعة بنطاق اختصاصهم وضمان كفاءة العمل، على أن يتم اللجوء للأرقام الخاصة بغرفة العمليات المركزية فى حالة عدم تلقى استجابة من الغرف الفرعية.