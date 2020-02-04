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مبنى كبار علماء الأزهر صرح جديد على أرض شمال سيناء.. تعرف عليه ..صور

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:08 م
مبنى كبار علماء الأزهر صرح جديد على أرض شمال سيناء.. تعرف عليه ..صور مبنى كبار علماء الأزهر صرح جديد على أرض شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، تواصل العمل فى إنشاءات مبنى هيئة كبار العلماء، أحدث الإنشاءات التابعة للأزهر الشريف على أرض شمال سيناء.

وأوضح البيان أن الشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، ومحمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، تفقدا اليوم الأعمال الإنشائية برفقة المهندس محمد سعد المهندس المسئول عن المبنى .

وأنشى المبنى على التراث المعمارى الحضارى الحديث للأزهر، ويشمل المبنى على عدد 4 أدوار، بالإضافة للبدروم والجراج الخاص بالمبنى وذلك على مساحة 600 متر مسطح، ويحتوى على قاعات تدريبية، بالإضافة إلى استراحة لكبار الزوار، وقاعات اجتماعات ومحاضرات مجهزة على أحدث وسائل التقنية التكنولوجية بالإضافة إلى مكاتب إدارية ومطعم كبير وغرفة انتظار لكبار الزوار.

ومن المقرر أن يقدم الموقع خدمات هامة للمعلمين والطلاب فى شتى القطاعات والتخصصات، وهو إضافة جديدة على أرض سيناء، ومقرر الانتهاء من التشطيبات النهائية افتتاح المبنى قريبا.

وسبق وكشفت قيادات منطقة شمال سيناء الأزهرية لـ" اليوم السابع" جانب من خدمات الأزهر الشريف على أرض شمال سيناء والتى اعتبرها "الشيخ محسن أبو القاسم"، مدير عام المنطقة للشئون الشرعية والعربية، تأتى فى إطار دور الأزهر الشريف فى نشر الدعوة والحفاظ على وسطية الإسلام، ومواجهة كل فكر ضال ومنحرف، لافتا ان رسالة الأزهر فى شمال سيناء يساعد فى نشرها كل اجهزة الدولة مجتمعة كما ان المجتمع السيناوى بكافة المناطق للأزهر لديه مكانه يستشعرها كل من يعمل على أرض الميدان .

وأشار مدير عام  منطقة شمال سيناء للشئون الشرعية والعربية، ان على أرض شمال سيناء فى مجال التعليم الأزهرى ينتشر 174 معهد ازهرى بكافة المراحل الدراسية يضمها 67 مجمع ازهرى ويزيد عدد طلاب العلم فيها على 9 آلاف طالب وطالبة، وهى تنتشر فى العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد، كما تنتشر بمناطق وقرى وسط سيناء ، ويتم توفير استراحات مجهزة لهيئات العمل بكل معهد موزعة فى مناطق الشلاق وابوطويلة بالشيخ زويد، والروضة والمريح وأم عقبة وقاطية ورابعة ببئر العبد، واستراحة وسط سيناء، ويزيد عدد العاملين فى قطاع الأزهر بشمال سيناء عن 2000 موظف بينهم أكثر من 1500 يعملون بالتدريس .

وأضاف ان الجانب التعليمى فى خدمات الأزهر على أرض شمال سيناء يقابله الجانب الدعوى ممثلا فى منطقة الوعظ والإرشاد الدينى ويترأسها الشيخ حسن نبوي، وتضم أكثر من 50 داعية من علماء الأزهر الشريف، لهم مهام منوعة فى مجال الدعوة ونشر وسطية الدين ومرجعية للفتوى والتشريع، ويعملون جنبا لجنب مع مئات من الدعاة بالمنطقة الأزهرية .

وأشار إلى أن من بين الجهات التى تؤدى دورها لخدمة المجتمع فى شمال سيناء لجنة لم الشمل وتضم عددا من علماء الأزهر يستقبلون فى مقر المنطقة الأزهرية كافة قضايا الخلافات الأسرية وينتقلون لحلها وتم خلال العام المنصرم حل وتوفيق أوضاع مئات من القضايا الأسرية تنوعت مابين خلافات زوجيه وحالات طلاق، ويتم العمل مع هذه الحالات بسرية تامة وحفظ لخصوصية كل طرف .

وقال إنه يشكل مكتب فتوى بكل منطقة تتخذ من أحد المعاهد مقرا لها لخدمة المجتمع والتيسير عليه للحصول على الفتوى اللازمة من خلال علماء من المنطقة الازهرية والوعظ .

 

مبنى كبار علماء الأزهر صرح جديد على أرض شمال سيناء (1)
مبنى كبار علماء الأزهر صرح جديد على أرض شمال سيناء 

 

مبنى كبار علماء الأزهر صرح جديد على أرض شمال سيناء (2)
مبنى كبار علماء الأزهر صرح جديد على أرض شمال سيناء 

 

مبنى كبار علماء الأزهر صرح جديد على أرض شمال سيناء (1)
مبنى كبار علماء الأزهر صرح جديد على أرض شمال سيناء 

الازهر الشريف

علماء الازهر

سيناء

العريش

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