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مبعوث روسيا إلى فلسطين: "الخطة الأمريكية للسلام" غير قابلة للحياة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:47 م
مبعوث روسيا إلى فلسطين: "الخطة الأمريكية للسلام" غير قابلة للحياة الرئيس الفلسطينى محمود عباس
أ ش أ

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شدد مبعوث الرئيس الروسي إلى فلسطين ، ألكسندر لافرنتيف ، على موقف روسيا الداعم لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأن "الخطة الأمريكية للسلام" التي أعلنتها الإدارة الأمريكية غير قابلة للحياة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن اليوم ، الثلاثاء ، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث الرئيس الروسي؛ حيث أطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، عقب إعلان الإدارة الأميركية لخطتها.

وأكد أبو مازن- وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/- الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي الرافض للخطة الأمريكية؛ باعتبارها مخالفة لكافة القرارات الشرعية الدولية والأسس التي قامت عليها العملية السياسية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وثمن الرئيس الفلسطيني مواقف روسيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة موقفها من "الخطة الأمريكية للسلام".

 

 


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