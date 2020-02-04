سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:56 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

لو مصاب بسرطان الرئة.. تعرف على أفضل 8 أطعمة مفيدة لصحتك

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:19 م
لو مصاب بسرطان الرئة.. تعرف على أفضل 8 أطعمة مفيدة لصحتك تعرف على اهم 8 اطعمة مفيدة لسرطان الرئة
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد سرطان الرئة السبب الرئيسى لوفيات السرطان، وهناك العديد من العوامل التى تؤدى إلى الإصابة بسرطان الرئة مثل التدخين، الدخان، واستنشاق السموم الضارة، لتقليل فرصتك فى الإصابة بسرطان الرئة، يجب عليك تجنب كل عوامل الخطر، والأهم من ذلك، أن نظامك الغذائى يلعب دورًا حيويًا فى تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة، بعض الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تعمل كعوامل وقائية كيميائية تمنع الخلايا السرطانية من الانتشار وتحرض على موت خلايا السرطان، وفقا لموقع boldsky.

 

اطعمة احرص عليها او تجنبها لسرطان الرئة

 

اطعمة احرص عليها او تجنبها لسرطان الرئة

 الأطعمة التي يجب تناولها والمفيدة لسرطان الرئة..

الجزر مفيد لسرطان الرئة
الجزر مفيد لسرطان الرئة

 1. الجزر..

 يعتبر الجزر مصدرًا جيدًا للبيتا كاروتين، والألياف، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن الأخرى، وفقا لدراسة نشرت في المجلة الدولية لعلم الأوبئة، فإن المدخنين الحاليين الذين لا يستهلكون الجزر أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة 3 مرات مقارنة بأولئك الذين يتناولون الجزر أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

التوت لعلاج سرطان الرئة
التوت لعلاج سرطان الرئة

 2

. التوت..

 التوت الأزرق، والفراولة، والتوت الأسود، يمتلكون العديد من المواد الكيميائية النباتية، ومضادات الأكسدة المعروفة أن لها تأثيرات مضادة للسرطان، التوت فعال في تثبيط نمو الأورام في أنواع مختلفة من السرطان بما في ذلك سرطان الرئة.

التفاح
التفاح

3. التفاح..

 التفاح غني بالمركبات الفينولية، وقد أظهرت الدراسات وجود علاقة بين التفاح وانخفاض خطر الاصابة بسرطان الرئة، التفاح لديه القدرة على خفض خطر الاصابة بسرطان الرئة، النساء اللاتي يتناولن وجبة واحدة من التفاح يوميًا يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

الكمثرى
الكمثرى

 4. الكمثرى..

الكمثرى هي ثمرة أخرى معروفة لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الرئة بسبب محتواها العالي من مضادات الأكسدة، وفقا لدراسة، فإن النساء اللاتي يتناولن وجبة واحدة من الكمثرى في اليوم لديهن خطر أقل للإصابة بسرطان الرئة.

الشاى الاخضر
الشاى الاخضر

 5. الشاي الأخضر..

 يحتوي الشاي الأخضر على مركبات أساسية مثل الكاتيكين، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة Lung Cancer ، فإن شرب كوبين من الشاي الأخضر يوميًا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 18%.

الخضروات الورقية
الخضروات الورقية

6. الخضراوات الورقية الخضراء..

 الخضروات الورقية الخضراء مثل اللفت، السبانخ، والخس عالية في اللوتين، زياكسانثين، وغيرها من مضادات الأكسدة، وكلها تساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة.

الطماطم
الطماطم

 7. الطماطم..

تحتوي على اللايكوبين، صبغة طبيعية تعطي اللون الأحمر الطبيعي للطماطم، وقد تبين أن اللايكوبين يوقف نمو خلايا سرطان الرئة، وخلايا سرطان القولون، والبروستاتا، وسرطان الفم.

8.الجرجير..

 طبقًا لدراسة، يمكن لمستخلص الجرجير الذي يتم تناوله عدة مرات في اليوم أن يوقف تنشيط مادة مسرطنة من التبغ في مدخني السجائر، خلال الدراسة، تناول 82 مدخن سيجارة 10 ملليجرام من مستخلص الجرجير المخلوط بملي واحد من زيت الزيتون 4 مرات في اليوم لمدة أسبوع، أظهرت النتائج في أسبوع واحد، خفض مستخلص الجرجير مادة مسرطنة تسمى نيتروسامين كيتون المشتقة من النيكوتين لدى المدخنين بنسبة 7.7 %.

 الأطعمة التي يجب تجنبها لسرطان الرئة..

الدهون المشبعة
الدهون المشبعة

 1. الدهون المشبعة..

 وفقا لدراسة نشرت في مجلة علم الأورام السريرية، فإن تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة، يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، كان هناك صلة مباشرة بين الدهون المشبعة والأشخاص الذين يدخنون مقارنة بالأشخاص الذين لم يدخنوا. تم العثور على الدهون المشبعة في لحم الخنزير، ولحم البقر، والضأن، واللحوم المصنعة.

المخبوزات
المخبوزات

 2. الكربوهيدرات المكررة..

الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض، والمكرونة، والمعجنات، والدقيق الأبيض، والأرز الأبيض، وحبوب الإفطار، تحتوي على سكريات بسيطة تزيد من مستويات السكر في الدم، وهذا مرتبط بـزيادة خطر الاصابة بسرطان الرئة، اختار الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة، والأرز والخبز البني.

اطعمة مفيدة لسرطان الرئة
اطعمة مفيدة لسرطان الرئة

سرطان الرئة

علاج سرطان الرئة

اطعمة مفيدة لسرطان الرئة

اطعمة تجنبها لسرطان الرئة

التوت

الطماطم

الجزر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخمرة تعمل أكتر من كدة.. مطرب شهير يوزع 50 ألف دولار على معجبيه.. فيديو

الخمرة تعمل أكتر من كدة.. مطرب شهير يوزع 50 ألف دولار على معجبيه.. فيديو

الصحف المصرية: الجيش المصرى الأول عربيا وأفريقيا والتاسع عالميا.. 3 اتفاقيات مصرية سويسرية فى التعليم والاستثمار.. الحكومة: مشروعات الطرق ساهمت فى تقدم مصر.. و46 شركة طيران تعلق رحلاتها للصين

الصحف المصرية: الجيش المصرى الأول عربيا وأفريقيا والتاسع عالميا.. 3 اتفاقيات مصرية سويسرية فى التعليم والاستثمار.. الحكومة: مشروعات الطرق ساهمت فى تقدم مصر.. و46 شركة طيران تعلق رحلاتها للصين

وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

وزيرة الهجرة: المفاوضات كانت شاقة من أجل استعادة الصيادين المصريين..فيديو

السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

السودان: الاشتباه بإصابة 4 حالات عائدين من الصين بفيروس كورونا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

وزير التعليم يقرر السماح لحملة المؤهلات العليا العمل بالتدريس تطوعًا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب غرب تركيا

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

فيتنام تعلن رصد فيروس إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة