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لعشاقها..4 فناجين من القهوة يوميا تقى من الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 10%

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 01:00 م
لعشاقها..4 فناجين من القهوة يوميا تقى من الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 10% فوائد القهوة
كتبت أمل علام

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كشف موقع " NCA " أو "المؤسسة القومية للقهوة"، إن الأبحاث المستقلة يواصل أجراها العلماء في جميع أنحاء العالم لربط القهوة بخصائص صحية مهمة يمكن أن تدهش محبي القهوة، بسبب الأدلة العلمية المؤكدة، فقد قدمت أحدث الإرشادات الغذائية الأمريكية مؤخراً توصية غير مسبوقة لتناول القهوة كجزء من نمط حياة صحي.

القهوة مش بس بتعدل مزاجك ولكن تحميك من السرطان
القهوة مش بس بتعدل مزاجك ولكن تحميك من السرطان

تعمل مؤسسة "NCA"، مع فريق من الخبراء العلميين لتجميع نظرة شاملة حول البحث في القهوة والصحة، وهناك الكثير، في غضون ذلك، نسلط الضوء على النتائج الرئيسية حول القضايا الصحية مع أقوى الجمعيات لاستهلاك القهوة. وتشمل الأبحاث عن فائدة القهوة والعديد من الأمراض مثل: السرطان، طول العمر، أمراض القلب والأوعية الدموية، صحة الكبد، داء السكري ،السكتة الدماغية.

يقدم الموقع فوائد القهوة بالنسبة لمرض السرطان..

يقدم استهلاك القهوة فوائد وقائية لسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث، وارتبط استهلاك 4 أكواب يوميا مع إنخفاض بنسبة 10 % من خطر الإصابة بسرطان ما بعد انقطاع الطمث.

فوائد القهوة
فوائد القهوة

وأشار الموقع إلى أن تناول القهوة يقلل من خطر الاصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث، كما أن شرب القهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون لدى النساء، أظهرت دراسة أنه كان هناك انخفاض بنسبة 20 % من خطر الإصابة بسرطان القولون لدى النساء اللاتي شربن أكثر من 3 فناجين من القهوة في اليوم، مقارنة مع أولئك الذين شربوا أقل من واحد أو أقل.

4 فناجين من القهوة يوميا يقى من الاصابة بسرطان الثدى
4 فناجين من القهوة يوميا يقى من الاصابة بسرطان الثدى

وأكد أن الدراسات أثبتت أيضا أن شرب القهوة يقى من الإصابة بسرطان القولون، والمستقيم، موضحا أن القهوة قد تمنع تكرار الإصابة بسرطان الكبد لدى البالغين.


القهوة

فوائد القهوة

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