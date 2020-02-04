لزيادة السائحين.. رحلة تعريفية لإعلاميين من سنغافورة للأماكن السياحية بمصر

كتبت آمال رسلان

استقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، السفير دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعباسية، وذلك لبحث سبل التعاون فى مجال العمل الأثرى وتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر من سنغافورة.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات فى مجال تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر من سنغافورة وزيادة عدد السائحين من خلال تنظيم رحلة تعريفية (FAM trip ) لمجموعة من الكتاب والصحفيين والإعلاميين من اشهر وأكبر الصحف والتليفزيونات فى سنغافورة، لزيارة الأماكن السياحية والاثرية فى مصر.

و على صعيد التعاون فى مجال العمل الأثرى فقد اعرب السفير عن رغبة بلاده فى ارسال اول بعثة أثرية من سنغافورة لعمل حفائر أثرية فى مصر بالإضافة إلى دعم سبل التعاون فى مجال علم المتاحف وتدريب العاملين بها.

وكان سفير سنغافورة بالقاهرة، دومينيك جوه، قد أكد فى ديسمبر الماضى أن حجم السياحة الوافدة من بلاده للمقاصد السياحية المصرية حاليا تبلغ نحو 10 آلاف سائح سنويًا، آملا أن تتزايد تلك المعدلات بنهاية هذا العام.

وأضاف أن السياحة الوافدة من بلاده لمصر تعتبر ثقافية بصفة أساسية، وأشار إلى أن هناك وفودا سياحية مصرية تزور سنغافورة لكنها ليست كبيرة لا سيما وأن المقاصد السياحية ببلاده ليست معروفة لدى المصريين، ولذا يحتاج الأمر إلى القيام بحملات ترويجية فى هذا الصدد.