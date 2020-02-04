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الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:06 م
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لافروف : روسيا سترد على مناورات الناتو المقرر إجراؤها فى أوروبا مارس المقبل

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:02 م
لافروف : روسيا سترد على مناورات الناتو المقرر إجراؤها فى أوروبا مارس المقبل لافروف
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 أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو سترد على المناورات العسكرية المشتركة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة، التي تحمل اسم "المدافع 2020"، والمقرر إجراؤها في أوروبا شهر مارس المقبل. 
وقال لافروف، في تصريحات خاصة لصحيفة (روسيسكايا جازيتا) الروسية، "حتمًا سنرد، فنحن لا نستطيع تجاهل هذه العمليات التي تثير مخاوف كبيرة جدًا، لكننا سنرد بطريقة لن تسفر عنها مخاطر غير ضرورية". 
وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أن كل ما نفعله للرد على تهديدات (الناتو) لأمننا، نقوم به حصريًا داخل أراضينا". 
وكان أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج أكد، أمس الإثنين، أن عملية نقل أعداد كبيرة من قواته وقوات أمريكية إلى شرقي أوروبا لإجراء مناورات عسكرية خلال الأشهر المقبلة، ليست موجهة ضد روسيا.. موضحًا أن هذه المناورات تظهر الالتزام الأمريكي القوي بحلف الأطلسي وبالحرية والأمن في أوروبا. 
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا والأعضاء الآخرين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالتدريبات عملا بالقواعد الخاصة بمثل هذه الحالات.

لافروف

موسكو

الناتو

الولايات لمتحدة

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