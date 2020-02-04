كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

كتب رضا حبيشى

قرر مجلس المديرين بهيئة السكة الحديد إجراء تعديلات على نظام حجز تذاكر القطارات وقواعد التراجع عن السفر وإعادة التذاكر واسترداد قيمتها، وبدء العمل بالقواعد الجديد مع أول فبراير، وتقدم اليوم السابع فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا القرار.

1ـ التعديلات تضمنت رفع نسبة الخصم على التذاكر التى يتم إعادتها من الركاب بعد حجزها إلى 50% من إجمالى قيمة التذكرة فى حالة إعادتها قبل موعد السفر بـ 24 ساعة.

2ــ التعديلات تضمنت رفع نسبة الخصم على التذاكر التى يتم إعادتها من الركاب بعد حجزها إلى 25% فى حالة إعادتها قبل موعد السفر بـ48 ساعة.

3ـ نسبة الخصم فى السابق كانت 20% ولا يجوز إعادة التذكرة قبل فترة تقل عن 48 ساعة.

4ـ يتم خصم الجزء المقتطع من قيمة التذكرة كمصاريف إدارية، مع جبر المبلغ الناتج الواجب رده للركاب لأقرب واحد جنيه لصالح هيئة السكة الحديد.

5ـ أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات لإدارة الحاسب الآلى بها بتعديل نسبة رد التذاكر قبل ميعاد السفر.

6ـ لم يكن متاحًا قبل هذا القرار رد التذاكر قبل السفر بفترة 24 ساعة أو أقل من 48 ساعة.

7ـ هيئة السكة الحديد أصدرت هذا القرار بعد تكليف المهندس كامل الوزير وزير النقل لقيادات الهيئة بإتاحة فرصة أطول للمواطنين بإعادة التذاكر واسترداد قيمتها قبل السفر حتى لو كان قبل موعد تحرك القطار الحاجزين عليه بـ24 ساعة.

كان هيئة السكة الحديد استشهدت فى قرارها بالتذكرة التى قيمتها 67 جنيهًا ويرغب الراكب فى إعادتها واسترداد قيمتها قبل موعد السفر بـ48 ساعة يتم خصم 25% من قيمتها تتضمن 16.75 جنيه قيمة المصاريف الإدارية و0.10 إعانة الأعمال الخيرية و0.40 دمغة توقيع وتنمية موارد الدولة و18 جنيها المبلغ الواجب خصمه على التذكرة بعد التقريب لأقرب واحد جنيه لصالح الهيئة ليبلغ صافى ما سوف يرد للراكب مبلغ 49 جنيها.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن التذكرة التى قيمتها 67 جنيها ويرغب الراكب فى إعادتها واسترداد قيمتها قبل السفر بـ24 ساعة يتم خصم 50% من قيمتها وتتضمن 33.50 جنيه قيمة المصاريف الإدارية و0.10 إعانة الأعمال الخيرية و0.40 دمغة توقيع وتنمية موارد الدولة و34 جنيها المبلغ الواجب خصمه على التذكرة بعد التقريب لأقرب واحد جنيه لصالح الهيئة، ليبلغ صافى ما سوف يرد للراكب مبلغ 33 جنيها.