كيف تحركت الأقصر للوقاية من تسلل فيروس "كورونا".. اعرف التفاصيل (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، على مدار الأيام الماضية التجهيز والاستعداد على قدم وساق، خطوات جدية للحد من تسلل الفيروس الشهير حول العالم "كورونا" وذلك عبر اتخاذ عدة إجراءات احترازية قوية للحد من الفيروسات المعدية ومكافحتها بأحدث الوسائل الطبية حول العالم، حيث تم العمل لدى وصول معدات من وزارة الصحة بفحص كافة الركاب القادمين على متن الرحلات من حول العالم.

ويقول اللواء حسين سالم مدير مطار الأقصر الدولى، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات وقائية احترازية على جميع الرحلات الجوية للحد من تسلل فيروس "كورونا"، وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية المشددة التى تشهدها المطارات بجميع دول العالم عامة والمطارات المصرية خاصة، وذلك للحد من تسلل فيروس "كورونا"، عن طريق تكثيف جهودها بشأن الركاب لدى وصولهم إلى المطار وفحص جميع الركاب.

كما عقد اللواء حسين سالم مدير مطار الأقصر الدولى مؤخراً، اجتماعا موسعا مع قيادات المطار لتلقين الجهات حول "كورونا" هذا الفيروس الخطير حول العالم وكيفية مواجهته، وتم خلال الاجتماع التشديد على الإجراءات الوقائية للعاملين بالمطار مع تقديم الشكر للحجر الصحى بالمطار للجهد المبذول، ويأتى ذلك بعد إعلان عدد كبير من الدول اكتشاف حالات إصابة بالفيروس القاتل، الذى أودى بحياة عشرات المواطنين لديها، وتسبب فى إصابة أعداد تجاوزت الألف شخص، ويكثف مطار الأقصر الدولى، إجراءاته الوقائية والاحترازية الموسعة على جميع الرحلات الجوية.

وفى هيئة الإسعاف أعلن الدكتور معمر عبد الهادى مدير عام إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية، اليوم الأحد، عن وصول عدد 3 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه فى إصابتها بالفيروسات المعدية ومنها "كورونا"، موضحاً أن جميع السيارات بها كافة التجهيزات الوقائية اللازمة، والتي تشمل الزي الطبي المعقم، وماسكات وواقى راس وقفازات، مشيرًا إلى أن السيارات يتم تعقيمها ذاتيًا باستخدام الأبخرة وكل سيارة مجهزة بوحدة رعاية مركزة.

وقدمت هيئة الإسعاف ومديرية الصحة عدة نصائح للوقاية من الإنفلونزا وتشمل ما يلى:- (تجنب الإزدحام - عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة - وضع كمامات - استعمال معقمات اليدين بعد مصافحة الأشخاص أو المصابين - التدفئة الجيدة داخل وخارج المنزل - تناول فيتامين سي الفوار أو المضغ مرتين في اليوم - تناول العسل لتقوية المناعة - تناول المشروبات الساخنة بشكل دائم)، وتظهر أعراض الإنفلونزا كما يلي:- (حرارة عالية – سعال - التهاب حلق – رجفة - سيلان الأنف - وجع رأس - تعب عام - آلام جسدية).