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كهرباء شمال الدلتا: لدينا 178 مركزا لشحن العدادات مسبوقة الدفع

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:00 ص
كهرباء شمال الدلتا: لدينا 178 مركزا لشحن العدادات مسبوقة الدفع المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس محمد عسل، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن إجمالى عدد مراكز شحن العدادات مسبوقة الدفع التابعة للشركة بلغ 178 مركزا، حيث بلغ إجمالى عدد مراكز الشحن الرئيسية 56 مركز شحن تغطى كل الهندسات التابعة للشركة بواقع مركز شحن لكل هندسة، بالإضافة إلى عدد 25 مركز شحن فرعى للتجمعات الكبيرة وعدد 97 وحدة شحن متنقلة.

وأضاف "عسل"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جار استحداث تطبيق لشحن العدادات مسبوقة الدفع عن طريق الهاتف المحمول تيسيراً على المشتركين بجميع الإدارات التابعة للشركة، لافتا إلى أنه سيتم تزويد مقار الشبكات بوحدات شحن متنقلة (hand held ) لشحن العدادات، حيث تم توريد عدد 150 وحدة حتى الآن وجار استكمال توريد باقى الوحدات .

وأشار عسل إلى أنه تم وضع خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء، حيث تم الانتهاء من تطوير مراكز خدمة عملاء "شرق المنصورة، غرب المنصورة بالدقهلى، جنوب دمياط، الزرقا بدمياط".

وتابع عسل أن إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع التى تم تركيبها بنطاق عمل الشركة بلغت حتى الآن 2 مليون 252 ألفا 492 عدادا، مؤكدا أن هذا العداد يمثل 50% من إجمالى عدد المشتركين بالشركة، وهو الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى القضاء على مشاكل الفواتير بالشركة.

جدير بالذكر أن هناك حاليا 8 ملايين 800 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً، وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

العدادات مسبوقة الدفع

شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

محمد عسل

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