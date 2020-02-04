كسر ماسورة مياه بمصر الجديدة.. والمحافظ يتابع أعمال الإصلاح

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال مروره الصباحى موقع كسر ماسورة المياه بقطر 150 مم بتقاطع شارع الخليفة المأمون مع شارع الميرغنى بمصر الجديدة للتأكد من إتمام أعمال شفط المياه ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الماسورة وعودة حركة المرور لطبيعتها.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغا صباح اليوم يفيد بكسر الماسورة وانفجار المياه بمحيط الموقع، وعلى الفور انتقل المسئولين بشركة المياه وحى مصر الجديدة للقيام بأعمال الإصلاح مصطحبين شفاط لسحب المياه الموجودة بالشارع، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات.

وأكد محافظ القاهرة على اللواء حسن صفوت، رئيس حى مصر الجديدة ومسئولى شركة المياه بإعادة الشئ لأصله بعد التأكد من إتمام أعمال الاصلاح وعدم تسرب المياه.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد أمس مشروع تطوير حديقة الأندلس بالزمالك، يرافقه اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء محمد سلطان مدير مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلى من مسئولى مشروع التطوير، مؤكدا أن المحافظة تتبنى مشروع التطوير تحت إشراف وزارة الأثار، حيث تعتبر حديقة الأندلس، والتى تعد أقدم الحدائق التاريخية في منطقة وسط البلد.

وأوضحت محافظ القاهرة أنه تم الانتهاء من إعداد الرسومات الهندسية لتطوير حديقة الأندلس التاريخية المجاورة لكوبري قصر النيل، بواسطة استشاريين من جامعة حلوان، وتقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ أعمال التطوير تحت إشراف محافظة القاهرة وقطاع الآثار الإسلامية بوزارة الآثار.

ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل تطوير البنية التحتية وإصلاح شبكة الري، حيث يتم ري الحديقة بأسلوب التنقيط ورش المياه، كما سيتم تطوير شبكة صرف النافورة الموجودة في الجزء الفرعوني للحديقة، أما المرحلة الثانية تشمل ترميم نماذج التماثيل الأثرية الموجودة داخل الحديقة، وفي حالة استحالة ترميم أحد التماثيل سيتم عمل نسخة منه ووضعه في نفس مكان التمثال القديم، إضافة إلى ترميم تماثيل ثعابين الكبرى الموجودة في الجزء الفرعوني للحديقة.