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بناء على طلب لجنة الاتحاد الأفريقى..

كامل أبو على: حفل توزيع جوائز الكاف سبتمبر المقبل بشرم الشيخ

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:58 ص
كامل أبو على: حفل توزيع جوائز الكاف سبتمبر المقبل بشرم الشيخ رجل الأعمال كامل أبو على
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال رجل الأعمال كامل أبو علي، إنه سيتم إقامة حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2020  في مدينة شرم الشيخ، بناء علي طلب اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والتي أقيمت بالمغرب خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن اللجنة طالبت بتنفيذه خلال سبتمبر 2020، وأنه خلال أيام سيتم تحديد الموعد النهائي لإقامة الحفل بأحد فنادق شرم الشيخ.
 
وأوضح كامل أبو علي، أن الحفل سيكون لائقا بمصر مثلما حدث يناير الماضي لحفل توزيع حوائز الأفضل في أفريقيا بالغردقة، مؤكدا أن حفل توزيع جوائز الكاف 2021 سيكون في دولة المغرب، وليس في مصر.
 
وكانت اعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تنظيم مصر لحفل جوائز أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2020 ، وجاء قرار الكاف فى اجتماع المكتب التنفيذى يوم الأحد، والمقام فى دولة المغرب، بحضور المهندس هانى أبو ريدة المتواجد فى الرباط لحضور اجتماعات المكتب التنفيذى للكاف، وكذلك مؤتمر وورشة عمل عن تطوير البنية التحتية لكرة القدم.
 
وكان رجل الأعمال كامل أبو على، قد أعلن فى وقت سابق أن هناك اتفاقا مع الكاف فى حال نجاح حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، سيتم تقييم العمل ومنح مصر حق استضافة الحفل لعامين مقبلين، منوها إلى أن الكاف سيجتمع قريبا ويصدر قراره فى هذا الشأن.
 
ولفت إلى أنهم شاهدوا الإمكانيات التى كانت موجود وتم توفيرها، قائلا:" عندما وضعنا المخطط كان التنفيذ حلم، و لم يكن أمامنا عقبات سوى الوقت القياسى الذى عملنا به"، وشدد على أن الدولة والجهات الأمنية ساندتنا لخروج الحفل بالشكل الذى يليق بمصر.
 
وأعلن الاتحاد الأفريقى فى يناير الماضى الفائزين بجوائز الأفضل فى القارة السمراء، وذلك خلال حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا 2019 الذى أقيم فى مدينة الغردقة المصرية، وسط حضور العديد من كبار الشخصيات على رأسهم جيانى إنفانتينو رئيس الفيفا، وأحمد احمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.
 
 
 

البحرالاحمر

حفل توزيع جوائز الكاف

شرم الشيخ

الاتحاد الافريقي لكرة القدم

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