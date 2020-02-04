قبل العودة للمدارس إزاى تحمى ولادك من الفيروسات والعدوى

كتبت نهير عبد النبى

الأماكن المزدحمة هى أكثر الأماكن التى تنتشر فيها الفيروسات والعدوى وخصوصا المدارس نظرا لانتشار الأطفال بكثرة وعدم الوعى الكافى عندهم بطرق الوقاية وتجنب العدوى، وهنا يأتى دور الأم فى تعزيز صحة أبنائها وتشجيعهم على تجنب العدوى والحفاظ على الصحة، وحسب ما ذكره موقع conehealth فأن هناك بعض النصائح التى يجب أن تتبعها الأمهات لحماية الأبناء من عدوى المدارس قبل بداية الفصل الدراسى الثانى وهى:

1: شجعى طفلك على الاهتمام بغسل اليدين باستمرار بالمياه والصابون المطهر، ويجب أن تضعي فى حقيبة المدرسة الصابون الخاص بطفلك مع فوطة صغيرة لتجفيف الفم واليدين بعد غسلهم.



غسل اليدين

2:يجب استخدام مناديل معقمة على الفم أثناء العطس أو السعال لتجنب انتشار العدوى والفيروسات بين الطلاب.

3: شجعى طفلك على ارتداء "أقنعة الوجه" الكمامة الطبية على الفم، فهى تحمى طفلك من الفيروسات المنتشرة فى الجو، مع تغيير الكمامة كل 8 ساعات.

4:يجب تعقيم الأسطح التى يستخدمها الطفل مثل المقاعد وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.

5:علمى أطفالك أن يكون هناك مساحة بينهم وبين من يتعاملون معه لمنع اتشار العدوى عن طريق التنفس.



طفلة

6:علمى طفلك عدم تبادل الأدوات الشخصية بينه وبين أصدقائه حتى لا تنتقل العدوى بينهم، فيجب أن يكون له طعامه وزجاجته الخاصة.

7:شجعى طفلك على ممارسة التمارين الرياضية، حيث انها تعزز صحة الجهاز المناعى وتطرد السموم والجراثيم من الجسم.

8:علمى طفلك ترك الحذاء والحقيبة عند الباب عندما يأتى من المدرسة، حيث أنها من أكثر الأشياء التى تنقل الجراثيم والعدوى من أرضية الفصول المدرسية والحمامات.

9:يجب تقليم أظافر الطفل باستمرار فهى من أبرز الأماكن التى تحمل جراثيم وفيروسات وتنقلها للفم والعينين.

10:الاهتمام بالأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجهاز المناعى ومنها الخضروات والفواكه، مع تجنب تناول الوجبات الجاهزة.