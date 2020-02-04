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فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 02:07 م
فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟ الامتحانات الإلكترونية للصف الثانى الثانوى
كتب ـ محمود طه حسين

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شرح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، دلالة الألوان فى نتائج الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، التى تشير إلى أداء الطالب فى كل مادة،

وظهرت نتيجة الصف الثانى الثانوى 2020 للطلاب فى شكل بطاقة تعريفية تعرف الطالب بمستواه في كل مادة من خلال 4 ألوان، موضحة أن هذه البطاقة تهدف إلى تعريف الطالب بمستواه في المواد الدراسية لتوضيح نقاط القوة والضعف لديه، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به وأن هذه البطاقة مدونا بها اسم الطالب وكوده واسم مدرسته ومحافظته والإدارة التعليمية التابع لها ومدونا بها ألوان توضح مقياس أداء الطالب في كل مادة دراسية.

ونرصد فى الفيديو التالى دلالة الألوان فى نتائج الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام.

ـ المنطقة الزرقاء تشير إلى أن الطالب حقق مستوى عالٍ من الأداء فى المادة خلال الفصل الدراسى الأول.

ـ المنطقة الخضراء تشير إلى أن الطالب حقق مستوى مناسب من التوقعات للفصل الدراسى الأول.

ـ المنطقة الصفراء تشير إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين لتحقيق المستوى المطلوب للنجاح فى المادة عند الانتهاء من الفصل الدراسى الثانى.

ـ المساحة البيضاء أسفل الشريط تشير إلى أن الطالب يحتاج إلى تحسين كبير لتحقيق المستوى المطلوب للارتقاء إلى الصف الثانى الثانوى.

ـ اللون الرمادى للشريط بالكامل تعنى أن الطالب لم يُختبر إلكترونياً


التعليم

امتحانات الثانى الثانوى

نتيجة الصف الثانى الثانوى

وزير التربية والتعليم

طارق شوقى

اليوم السابع بلس

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