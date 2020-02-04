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فى اليوم العالمى للسرطان..عادات خاطئة هتعرضك للمرض "خلي بالك"

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:11 م
فى اليوم العالمى للسرطان..عادات خاطئة هتعرضك للمرض "خلي بالك" مرض السرطان - صورة ارشفيية
كتبت نهير عبد النبى

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السرطان هو البعبع الذى يخشى الكثيرين الإصابة به ، فيأتى دون سابق أنذرا، ويدخل معه المريض معركة  كبيرة من التحدى والوجع فى نفس الوقت، فهناك أنواع مختلفة من مرض السرطان وهى سرطان" الثدى، القولون، البروستاتا، الجلد، المعدة، الرئة، الدم"، وغيرها من أنواع الامراض السرطانية المختلفة.

 وفى اليوم العالمى لمرض السرطان هناك عادات خاطئة تزيد من خطر الاصابة بمرض السرطان  وحسب ما ذكره موقع bestlifeonline هى:

عادات تزيد من الإصابة بمرض السرطان
 

1:الطيران يعرض الركاب لمستويات عالية من الأشعة الفوق بنفسجية التى تزيد من خطر الاصابة بسرطان الجلد، وتم إثبات هذا الخطر بشكل علمى من خلال دراسة أجريت عام 2015 .

2: وجدت دراسة نشرت عام 2018 في مجلة المعهد الوطني للسرطان أن مرض اللثة يرتبط بزيادة قدرها 24 في المئة في كل من سرطان الرئة والقولون والمستقيم، لذلك ينصح بالاهتمام بنظافة الفم للوقاية من السرطان.

 

3:وجد تحليل أجري عام 2010 في مجلة وجهات نظر الصحة البيئية أن الضوء الاصطناعي المنبثق من شاشة التلفزيون يرتبط بسرطان الثدي والبروستاتا، لذلك ينصح بعدم الجلوس لفترات طويلة على شاشات التلفزيون.

4:الشموع المعطرة تحتوى على نسبة عالية من  المواد الكيميائية  التى تزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية، كما يؤثر على صحة الجهاز التنفسى.

5:حرق البخور، أثبتت بعض الدراسات أن الدخان الناتج عن حرق البخور يزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية فى الجهاز التنفسى والرئتين.

6:بعض المنظفات المنزلية تحتوى على كمية كبيرة من المواد الكيميائية التى تؤثر على صحة الجسم وتزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية.

7:وفقا للمعهد الوطنى للسرطان فأن الاجهاد الشديد قد يزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية مثل ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وارتفاع مستوى السكر فى الدم.

8: الافراط فى التدخين يزيد من خطر الاصابة بالسرطان وخصوصا سرطان الرئة، حيث تحتوى السجائر على مواد كيميائية خطيرة.

9:إهمال شرب المياه قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة وذلك وفقا للدراسات والأبحاث.


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