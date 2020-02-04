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غلق 57 منشأة طبية بدون تراخيص فى الغربية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:50 م
غلق 57 منشأة طبية بدون تراخيص فى الغربية الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة
الغربية مصطفى عادل

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قرر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، غلق 57 منشأة صحية بدون تراخيص ومخالفتها الاشتراطات الصحية.

كان وكيل وزارة الصحة قد وجه إدارة العلاج الحر بالمديرية بتكثيف الحملات على المستشفيات والمراكز الطبية لفحص التراخيص والاشتراطات الصحية حفاظا على صحة المرضى وعلى التزام المنشآت الصحية بالمعايير الفنية، وشكلت لجنه برئاسة الدكتور حامد محمود حامد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية للمرور على المنشآت الطبية وتبين مخالفة 57 منشاة طبية وتم استصدار قرارات بغلقها.

من ناحية آخرى، قرر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، وضع مستشفى قطور المركزى ضمن خطه التطوير، وذلك حرصا على سلامة المواطنين.

وأشار فى بيان له إلى أنه خلال الشهر القادم سيتم استلام 50 ماكينة غسيل كلوى بعد فحص جميع الماكينات على مستوى مستشفيات المحافظة، والتى تعدت أكثر من ساعات العمل الطبيعية وهى 40 ألف ساعة.

كما شدد على جميع العاملين بالادارت المعنيه من علاجى ووقائى ومكافحة عدوى وجوده المرور الدائم على المستشفى وتوفير المستلزمات والأدوية اللازمة للمستشفى، كما أكد على استعداده الكامل  للتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوفير الرعاية الكاملة للمواطنين.

من ناحيه آخرى، كلف الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحه بالغربية، إدارة مكافحة العدوى بتدريب الفرق بالمستشفيات والإدارات الصحية على سياسات مكافحة العدوى وكيفية الوقاية من فيروس كورونا.

وعقد مدير إدارة مكافحة العدوى اجتماعا بجميع العاملين بمكافحة العدوى لتنفيذ توصيات وكيل الوزارة.

وشدد على المرور الصباحى والمسائى للتأكد من تنفيذ جميع سياسات مكافحة العدوي داخل المستشفى علي جاهزية غرف العزل داخل جميع المستشفيات ومراجعة جميع مستلزمات مكافحة العدوى لاستقبال اى حالات بها اشتباة لفيروس كورونا والمتابعة اليومية على شركات الأمن والنظافة وتدريبهم على سياسات مكافحة العدوى الخاصة بهم.


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