غرفة عمليات رئيسية فى المنوفية وندوات بالمستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى إطار إتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا، عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية الصحة لمتابعة الأوضاع لحظة بلحظة ، وتم التأكد على توفير المستلزمات بمكافحة العدوى من المرض .

وأضافت وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص "لليوم السابع" ، أنه تم تشكيل فرق للتصدى السريع على مستوى المديرية وتحديد مهام الفرق، بالإضافة إلى عقد إجتماعات بجميع المستشفيات العامة والوحدات الصحية والإدارات الطبية لتنشيط الترصد وتحديد المهام، وعقد دورات التدريبية على المستشفيات لتنشيط الترصد .

وأكدت أنه تم نشر تعريف الحالة لكيفية التعامل مع الحالات على جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، وتم التأكيد على الرائدات بضرورة نشر الرسالة الصحية على تعريف المرض وكيفية الوقاية منه.

كما تم عقد إجتماعات مع رؤساء المدن وعقد ندوات تعريف داخل مجالس المدن للتعريف على المرض ، بالإضافة تشكيل فرق بكل وحدة صحية عبارة طيبين مراقب صحى ممرضة للمرور على منازل القادمين من الخارج للفحص والتوعية والترصد.

وأعلن الدكتورة نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظةالمنوفية، أنه فى إطار إتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا، أنه تم عقد إجتماع طارئ لمواجهة فيروس الكورونا ، بحضور الدكتورة رشا خضر , وكيل المديرية ، والدكتور عبد البارى العجيزى , مدير عام الطب العلاجى ، والدكتور أسامة منصور , مدير المستشفيات ، والدكتور محمد العسكرى , مدير عام الطب الوقائى ، والدكتورة عبير نشأت مدير الترصد ، وحضور مديرى الإدارات الفنية بالمديرية ومديرى الإدارات الطبية والمستشفيات بالمحافظة .

و أكد الدكتور نصيف حفناوى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى ونشر التعليمات والإرشادات الوزارية ومنظمة الصحة العالمية المرتبطة بالمرض لجميع أعضاء الفريق الطبى ، ورفع درجة الإستعداد القصوى بمستشفيات الحميات والصدر لمواجهة المرض بمعايير منظمة الصحة العالمية، والإبلاغ الفورى عن الحالات المشتبهة وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة .

ومن جانبها أكدت الدكتورة رشا خضر ، ضرورة التعامل مع الظاهرة بعناية شديدة وتوعية المواطنين بشكل مبسط بالأعراض وتجنب حدوث المرض بدون تهوين أو تهويل وتكثيف برامج التوعية المشتركة مع الوحدات المحلية والشباب والرياضة والمدارس من خلال مسئولى الإعلام الصحى والسكانى والتثقيف الصحى .

مشيرة إلى أن تعريف وزارة الصحة للحالات المشتبهة والتى من أبرزها ارتفاع درجة الحرارة ، والرشح والسعال المصحوب بضيق فى التنفس للوافدين مؤخرا من إحدى الدول المسجلة عالميا بوجود حالات إصابة وعلى رأسها الصين .

وذكرت بيانات لوزارة الخارجية الصينية نشرت يوم الأحد واليوم الثلاثاء أن عضو مجلس الدولة "وانج يى" تحدث مع وزراء خارجية سبع دول منها ألمانيا وماليزيا والسودان والسعودية خلال الأيام الماضية .

وجدد وانج خلال الاتصالات التأكيد على أن الصين واثقة من قدرتها على السيطرة على انتشار الفيروس وعارض فى بعض الحالات فرض قيود على السفر.

ونقل بيان نشرته الصين اليوم الثلاثاء عن وانج قوله لوزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان آل سعود "أوصت منظمة الصحة العالمية الدول صراحة بعدم فرض قيود غير ضرورية على السفر والتجارة ".

وأضاف "أعتقد أن السعودية ستقف دوما إلى جانبنا فى المعركة ضد الوباء. الوباء شىء مؤقت، وتعاوننا وصداقتنا شىء طويل الأمد".

وتواجه الصين عزلة متزايدة مع تنامى عدد شركات الطيران التى تعلق رحلاتها إلى مدنها. كما فرضت بعض الدول منها الولايات المتحدة وسنغافورة قيودا على الأجانب الذين زاروا الصين فى الآونة الأخيرة. وعارضت الصين مثل تلك الإجراءات وصبت غضبها بشكل خاص على الولايات المتحدة.

وكررت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج الانتقادات للولايات المتحدة فى بيان اليوم الثلاثاء، داعية واشنطن إلى "الامتناع عن المبالغة فى رد الفعل" والتعاون مع الصين فى السيطرة على تفشى الفيروس.