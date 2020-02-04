عمرو طلعت ووزراء اتصالات سابقون وشخصيات عامة يشاركون بعزاء والدة ياسر شاكر

كتب هبة السيد - هانى الحوتى - تصوير عمرو مصطفى

حرص عدد كبير من قيادات قطاع الاتصالات والشخصيات العامة، على أداء واجب العزاء فى الدكتورة دلال صبحى النجار، نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه ونائب رئيس الاتحاد الدولى للمساحة سابقا، والدة المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اورنج مصر، المنعقد مساء اليوم الثلاثاء، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

ومن بين الحضور، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور مفيد شهاب، رئيس جامعة القاهرة الأسبق ووزير التعليم العالى الأسبق ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات الأسبق ورئيس شركة أورنج سابقا، المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات السابق، محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، الدكتورة مى البطران عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان سابقا، ومن قيادات قطاع الاتصالات المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، حازم متولى الرئيس التتفيذى لشركة اتصالات مصر، المهندس أيمن الجوهرى مدير عام سيسكو مصر وشمال ووسط أفريقيا.

كما شارك من قيادات قطاع الاتصالات كلا من خالد نصير رئيس مجلس إدارة شركة ألكان، هشام العلايلى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات الأسبق، عقيل بشير الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات الأسبق، هشام مهران نائب رئيس شركة أورنج مصر، هالة عبد الودود نائب رئيس شركة اورنج مصر للمسئولية المجتمعية والعلاقات العامة، أحمد مكى رئيس شركة فايبر مصر، محمد سالم رئيس شركة سيكو، أيمن عصام رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية في شركة فودافون مصر، نهى سعد رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في شركة فودافون مصر.

ومن خارج قطاع الاتصالات، شارك أيمن سليمان المدير التنفيذى للصندوق السيادى، الإعلامى أسامة كمال، شريف عبد الباقى رئيس اتحاد الألعاب، والمطرب هانى شاكر.

وعقد فى القاعة المجاورة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عزاء والدة هالة صقر العضو المنتدب لبنك باركليز وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية سابقا، وشارك فيه جمال نجم محافظ البنك المركزي المصرى، خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق.

يذكر أن الدكتورة دلال صبحى النجار، نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمساحة سابقا، وزوجة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الستار شاكر وكيل كلية الهندسة جامعة بنها سابقا، ووالدة كل من المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ، زوج نسرين راسخ، ووالدة نوران شاكر زوجة حسام خليفه المدير التجارى لشركة لينك ديفلوبمنت، والمهندس هشام شاكر المهندس بشركه اى بى ام، زوج نور خليفة.