عضو بمجلس السيادة السودانى: "السلام العادل" أولوية للحكومة الانتقالية

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قال عضو مجلس السيادة بالسودان ، حسن شيخ إدريس ، إن تحقيق السلام العادل والشامل وبسط الأمن والاستقرار من أولويات الحكومة الانتقالية، مؤكدا أن مؤسسات الحكم الانتقالي عازمة على تحقيقه.

جاء ذلك خلال حضور عضوي مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس، وصديق تاور اليوم ، الثلاثاء ، الجلسة الافتتاحية لملتقى السلام والأمن في السودان، الذي ينظمه مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية بالتعاون مع منظمة "كرامة".

وأكد إدريس أن مثل هذه الملتقيات تؤكد أن أهل وشباب وعلماء السودان يسعون بكل جد وإصرار لبسط الأمن والسلام في السودان، ووقف الحروب والاقتتال.

وأضاف أن ما يدور في /جوبا/ يجب ألا يقتصر على تحقيق السلام بين الفئات المتقاتلة فقط، بل لابد أن يكون خطوة لإعادة توحيد السودان، داعيا إلى تحقيق سلام شامل ومستدام.

ويتناول الملتقي عددا من الأوراق الداعمة لقضية السلام والاستقرار والتنمية، والمساهمة في الوصول لاتفاق سلام عادل وشامل يخاطب الأزمة، خاصة بالمناطق التي تأثرت بالحروب والنزاعات.